InícioMundo
Tailândia

Número de mortes por inundações na Tailândia sobe para 33

País asiático declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla (sul), onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico de Hat Yai e outras áreas

A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam as condições meteorológicas extremas. - (crédito: Arnun Chonmahatrakool / THAI NEWS PIX / AFP)
A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam as condições meteorológicas extremas. - (crédito: Arnun Chonmahatrakool / THAI NEWS PIX / AFP)

O número de mortes provocadas pelas inundações que atingiram o sul da Tailândia na última semana subiu para 33, informou o governo do país nesta quarta-feira (26).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"As autoridades confirmam que 33 pessoas faleceram em sete províncias, por causas que incluem enchentes, descargas elétricas e afogamento", declarou o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat.

"Esperamos que o nível da água diminua no sul", acrescentou. 

O país asiático declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla (sul), onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico de Hat Yai e outras áreas.

Mais de 1.200 pessoas abandonaram suas casas em Songkhla desde quinta-feira da semana passada, segundo o governo provincial.

A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam as condições meteorológicas extremas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 26/11/2025 07:57
SIGA
x