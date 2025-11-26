InícioMundo
Incêndio em Hong Kong avança pela noite; mortos chegam a 13

Fogo consumiu os andaimes de ao menos três blocos de apartamentos em Tai Po, distrito localizado ao norte de Hong Kong, antes de alcançar outras áreas do complexo residencial Wang Fuk Court

As equipes de emergência trabalham há mais de cinco horas e a operação que combate as chamas avançou pela noite - (crédito: Peter PARKS / AFP)
O número de mortos no grande incêndio que atingiu um conjunto residencial em Hong Kong subiu para 13, informou um representante do governo nesta quarta-feira (26/11). Segundo a imprensa local, entre as vítimas está um bombeiro. As equipes de emergência trabalham há mais de cinco horas e a operação que combate as chamas avançou pela noite.

“O Corpo de Bombeiros atendeu um total de 28 vítimas, nove das quais morreram ainda no local. Outras seis foram levadas ao hospital em estado grave, e quatro delas não resistiram”, afirmou Chou Wing-yin, porta-voz da corporação, durante coletiva por volta das 20h15 (hora local).

O incêndio se espalhou rapidamente pelos andaimes de bambu instalados na parte externa do edifício. As chamas começaram por volta das 14h51 desta quarta-feira (2h51 em Brasília) e foram classificadas como de “alta gravidade” pelo Departamento de Serviços de Bombeiros.

O fogo consumiu os andaimes de ao menos três blocos de apartamentos em Tai Po, distrito localizado ao norte de Hong Kong, antes de alcançar outras áreas do complexo residencial Wang Fuk Court. Trechos de uma rodovia próxima precisaram ser interditados enquanto os bombeiros seguiam no combate às chamas.

Tai Po fica nos Novos Territórios de Hong Kong, uma região suburbana próxima à fronteira com Shenzhen, na China continental.

Por Raphaela Peixoto
postado em 26/11/2025 10:19
