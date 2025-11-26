Chega a 36 o número de mortos em incêndio em Hong Kong; 279 estão desaparecidos

Pelo menos 36 pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções que atingiu um incêndio em um complexo residencial de Hong Kong, afirma autoridade da cidade. Segundo a imprensa local, entre as vítimas está um bombeiro. Ainda há 279 pessoas desaparecidas, informou o chefe do executivo local, John Lee.
As equipes de emergência trabalham há horas e a operação que combate as chamas avançou pela noite.
“Naquele momento, o fogo provocou a morte de 36 pessoas e houve 279 desaparecidos”, declarou Lee em uma conferência de imprensa na madrugada. Além disso, relatou que 29 pessoas foram hospitalizadas e permaneceram em estado crítico.
O incêndio se espalhou rapidamente pelos andaimes de bambu instalados na parte externa do edifício. As chamas começaram por volta das 14h51 desta quarta-feira (2h51 em Brasília) e foram classificadas como de “alta gravidade” pelo Departamento de Serviços de Bombeiros.
O fogo consumiu os andaimes de ao menos três blocos de apartamentos em Tai Po, distrito localizado ao norte de Hong Kong, antes de alcançar outras áreas do complexo residencial Wang Fuk Court. Trechos de uma rodovia próxima precisaram ser interditados enquanto os bombeiros seguiam no combate às chamas.
