Especialista em incêndios culpa bambu por tragédia em Hong Kong

O bambu usado como andaime na reforma do complexo residencial de Wang Fuk Court — um conjunto de oito torres de 31 andares —, no bairro de Tai Po, em Hong Kong, pode ter contribuído para uma das maiores tragédias da história da metrópole semiautônoma chinesa. Até a noite desta quinta-feira (27/11), o número de mortos chegava a 83, incluindo um bombeiro. Pelo menos 76 pessoas ficaram feridas — 11 delas brigadistas de incêndio. As equipes de resgate continuavam as buscas por mais de 200 moradores.

Em meio à tragédia, uma notícia deu esperança aos familiares: um sobrevivente foi socorrido nas escadarias de um dos prédios. A polícia montou um centro de identificação de vítimas, em uma construção próxima. Ali, as autoridades monstram as fotografias dos cadáveres para familiares que buscam desaparecidos. "Se os rostos estão irreconhecíveis, há objetos pessoais para que as pessoas possam identificá-los", relatou uma mulher identificada como Cheung, que procurava seus parentes. "Não tenho palavras. Havia crianças (...) Não consigo descrever", disse à agência de notícias France-Presse (AFP).

Professor do Centro de Resiliência Urbana Inteligente e de Combate a Incêndios da Universidade Politécnica de Hong Kong, Xinyan Huang explicou ao Correio que o principal problema envolvido na tragédia de quarta-feira é o andaime de bambu na fachada do prédio. "Inflamável, o material promove uma rápida propagação das chamas. Além disso, o projeto especial do 'corredor frio' — um canal estreito entre os apartamentos usado para ventilação e iluminação — também cria um forte efeito chaminé", afirmou. "Juntos, o andaime de bambu inflamável e o forte efeito chaminé fazem com que o fogo vertical se propague tão rapidamente que torna impossíval a qualquer sistema de proteção contra incêndios controlá-lo."

De acordo com Xinyan, fotografias recentes do local da catástrofe também indicam que a queima da placa de espuma plástica utilizada para a vedação da janela contribuiu para a propagação do fogo externo para o interior do apartamento. "Algumas janelas estavam cobertas essas placas, que bloqueiam completamente a visão para o exterior. O complexo Wang Fuk Court é um condomínio antigo, foi construído 42 anos atrás, e não possui sistema de alarme de incêndio interno. À época da construção, o antigo código de incêndio não exigia esse sistema", observou o especialista de Hong Hong.



EU ACHO...

Xinyan Huang, professor do Centro de Resiliência Urbana Inteligente e de Combate a Incêndios da Universidade Politécnica de Hong Kong (foto: Arquivo pessoal )

"Todos os sistemas de proteção predial contra incêndios são desenhados para lidar com incêndios internos, não com incêndios na fachada. Nenhum prédio no mundo é capaz de resistir ao fogo em sua parede externa. Basicamente, material inflamável, como o bambu, não deveria ser colocado na fachada de edifícios, muito menos para revesti-los completamente."

Xinyan Huang, professor do Centro de Resiliência Urbana Inteligente e de Combate a Incêndios da Universidade Politécnica de Hong Kong

