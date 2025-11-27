"O racismo impacta a saúde da pele preta", afirma médico

O médico André Moreira é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Skin of Color Society - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

A forma como o racismo impacta o cuidado com a saúde da pele negra foi um dos temas do CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quinta-feira (27/10). Às jornalistas Sibele Negromonte e Rosane Garcia, o médico André Moreira, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Skin of Color Society, destacou que, apesar da ideia popular de que a pele negra é menos propensa a desenvolver doenças, tanto pessoas brancas quanto negras “envelhecem e estão sujeitas aos efeitos do tempo e do ambiente ao redor”.

De acordo com o médico, o risco está no DNA e pode aumentar ou diminuir, de acordo com práticas da pessoa. “Todos precisamos de hábitos de atenção e de cuidado com as nossas peles para que tenhamos uma vida saudável”, acrescentou.

Moreira falou, ainda, sobre a dificuldade enfrentada por pessoas negras para acessar serviços de saúde, o que compromete o diagnóstico precoce e a possibilidade de cura. “Nesse aspecto, a pessoa preta está mais propensa a ter um problema grave de pele”, observou.

Segundo ele, a falta de acesso e de informação sobre riscos dermatológicos contribui para que doenças sejam diagnosticadas tardiamente e evoluam de forma mais severa na população negra. Outra dificuldade, de acordo com o médico, é que, geralmente, doenças como os cânceres muito malignos, na pele preta têm uma característica de serem naturalmente mais agressivas. "São lesões que avançam mais rápido e têm uma dificuldade maior de cura.”

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho