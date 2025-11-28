Trump falou com Maduro por telefone, diz jornal

Ligação do norte-americano teria ventilado a possiblidade de um encontro presencial - (crédito: BBC Geral)

Os presidentes dos Estados Unidos e da Venezuela, Donald Trump e Nicolás Maduro, respectivamente, tiveram uma conversa por telefone no último fim de semana, de acordo com informações do jornal norte-americano The New York Times publicadas nesta sexta-feira (28/11). Teria sido discutido a possibilidade de ocorrer um encontro presencial nos Estados Unidos. Apesar disso, não há data marcada para isso ocorrer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o jornal, Marco Rubio, secretário de Estado americano, também participou da chamada. Rubio é conhecido como um dos principais críticos ao regime de Maduro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ligação teria ocorrido dias antes da entrada em vigor da decisão de classificar o Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira por parte do Departamento de Estado americano. O presidente venezuelano é acusado de liderar o grupo.

Os EUA mobilizam, desde agosto, uma força tarefa militar no Caribe, nas proximidades da costa venezuelana. Cerca de 20 embarcações que supostamente transportavam drogas foram bombardeadas por tropas americanas. De acordo com o governo Trump, 83 pessoas morreram.

A Casa Branca afirma conduzir uma operação de combate ao narcotráfico internacional. Autoridades americanas, todavia, afirmam anonimamente que pretendem tirar Maduro do poder. Nessa quinta (27/11), Trump afirmou que uma ofensiva terrestre seria feita na Venezuela "muito em breve", mas não deu mais detalhes.