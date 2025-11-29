Louvre aumentará em 45% preço do ingresso para visitantes extraeuropeus

A partir de 14 de janeiro, os visitantes de fora do Espaço Econômico Europeu terão que pagar 32 euros para percorrer os 73 mil m² do museu - (crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP)

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, aumentará em 45% o preço dos ingressos para visitantes extraeuropeus a partir de 2026 para equilibrar suas contas.

A partir de 14 de janeiro, os visitantes de fora do Espaço Econômico Europeu (EEE, que inclui a União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega) terão que pagar 32 euros (198 reais) para percorrer os 73 mil m² do museu parisiense, ou seja, 10 euros (62 reais) a mais que o preço atual.

O aumento foi aprovado nesta quinta-feira (27) pelo conselho de administração do Louvre e será aplicado, entre outros, aos americanos, o principal contingente de visitantes estrangeiros, e aos chineses, que ocupam o terceiro lugar, segundo o balanço de atividades de 2024 do museu.

Segundo esse documento, o Louvre recebeu 8,7 milhões de pessoas no ano passado, das quais 69% eram estrangeiras.

O museu está envolvido em uma polêmica após o roubo espetacular de 19 de outubro, que gerou grande repercussão.

Com esse aumento, espera obter entre 15 e 20 milhões de euros (entre 93 e 124 milhões de reais) adicionais por ano, que serão destinados aos "problemas estruturais" do museu, informou a instituição à AFP.

Segundo um relatório recente do Tribunal de Contas, o Louvre enfrenta "uma montanha de investimentos que não está em condições de financiar", em particular pela falta de uma priorização clara de seus numerosos projetos.

O roubo de 19 de outubro também evidenciou "equipamentos insuficientes nos dispositivos de segurança", segundo a investigação administrativa aberta após o furto de joias da coroa francesa.

Em janeiro de 2024, o preço da entrada do Louvre já havia passado de 17 para 22 euros (105 e 136 reais) para todos os visitantes.

Os sindicatos criticaram de forma unânime o aumento do preço da entrada para os não europeus em nome do "universalismo" do Louvre e do "acesso igualitário" às suas coleções.

As organizações sindicais, que denunciam falta de pessoal, também se preocupam com a carga adicional que essa nova tarifa imporá aos trabalhadores, que terão que verificar a nacionalidade dos visitantes.