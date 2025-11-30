Prefeito de Londres prova novamente o Guaraná e muda de ideia sobre o sabor

Após viralizar chamando a bebida de "horrível", Khan agora parece aprovar o refrigerante - (crédito: Reprodução @sadiqkhan)

Sadiq Khan, prefeito de Londres, publicou um vídeo nas redes sociais dando uma nova chance ao refrigerante brasileiro Guaraná. “Da última vez, minha equipe claramente me deu a bebida quente”, afirma.

Dessa vez, o tradicional Guaraná do Brasil foi servido gelado e parece ter agradado Khan. “Essa é uma boa bebida. De verdade, é. Aquilo que vocês me deram era horrível”, declara ao provar novamente o refrigerante gelado. A bebida foi enviada pela primeira-dama do Brasil, Janja.

"Muito obrigado à primeira dama Da Silva por me enviar a bebida de verdade", agradeceu.

Durante a última passagem pelo Rio de Janeiro, na Cúpula Mundial de Prefeitos da C40, Khan havia dito que o sabor da bebida era "horrível". A reação gerou críticas de brasileiros nas redes sociais.

“Brasil, agora eu entendo. Saúde!”, brindou o prefeito.