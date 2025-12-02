Trump reunirá Conselho de Segurança Nacional para discutir sobre Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reunirá nesta segunda-feira (1º) o Conselho de Segurança Nacional para discutir sobre a Venezuela, informou a Casa Branca, em meio a uma crise entre Washington e Caracas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Trump confirma que conversou com Maduro por telefone
"O presidente vai se reunir com sua equipe de segurança nacional para discutir este e outros assuntos", informou em entrevista coletiva a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
Os Estados Unidos realizam desde setembro ataques mortais contra embarcações que, segundo o país, transportam drogas no Caribe, e acusam Nicolás Maduro de liderar um cartel do narcotráfico, o que Caracas nega.
A Venezuela argumenta que o objetivo de Washington é derrubar o presidente Maduro e assumir o controle do petróleo do país.
dk-rle-bpe/ph/ad/mr/lb/am