Pré-candidato a presidente do Peru escapa de ataque a tiros

Eleições gerais no Peru estão previstas para 12 de abril de 2026

Llosa saiu ileso do ataque - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/X)

Rafael Belaúnde Llosa, 50 anos, pré-candidato a presidente do Peru, foi alvo de um ataque a tiros nesta terça-feira (2/12), em Lima. De acordo com a Agência France-Presse, o veículo do líder do partido Libertad Popular, foi alvo de vários disparos efetuados por homens que estavam em uma motocicleta.

Nas redes sociais, a Polícia Nacional do Peru (PNP) informou que “não houve feridos” no ataque. A corporação também afirmou que está "na área para garantir a segurança e prender os responsáveis".

Ao Canal N, o chefe da Polícia Nacional do Peru, general Óscar Arriola, afirmou que Rafael Belaúnde Llosa estava no local realizando atividades privadas que costuma fazer “duas ou três vezes por semana”, relacionadas à verificação de terrenos de sua propriedade ainda sem edificações.

Segundo Arriola, Belaúnde disse não ter recebido ameaças nem sido alvo de extorsão. “Quando se preparava para deixar o local e acessar uma estrada de terra que o conduz à Panamericana Sul, uma motocicleta surgiu e seus ocupantes dispararam contra o veículo e contra ele”, relatou o comandante-geral.

À RPP, o ex-primeiro-ministro Pedro Cateriano, membro do mesmo partido de Belaúnde, afirmou que o pré-candidato estava acompanhando um empreendimento como parte de suas atividades empresariais no momento do ataque.

O ex-congressista Gino Costa, em um publicação na rede social X, classificou o incidente como um “grave atentado” e afirmou que “as investigações devem esclarecer o motivo do crime, e a Justiça deve sancionar rápida e firmemente seus responsáveis. Cabe ao governo garantir a segurança dos candidatos à presidência e deter já a violência eleitoral”.

 

Imagens divulgadas por Costa mostram a caminhonete do pré-candidato atingida por três disparos na cabine do motorista. O ex-congressista também compartilhou uma foto que mostra Rafael Belaúnde Llosa ferido após o ataque.

 

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 02/12/2025 14:20 / atualizado em 02/12/2025 14:50
