Pré-candidato a presidente do Peru escapa de ataque a tiros

Rafael Belaúnde Llosa, 50 anos, pré-candidato a presidente do Peru, foi alvo de um ataque a tiros nesta terça-feira (2/12), em Lima. De acordo com a Agência France-Presse, o veículo do líder do partido Libertad Popular, foi alvo de vários disparos efetuados por homens que estavam em uma motocicleta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nas redes sociais, a Polícia Nacional do Peru (PNP) informou que “não houve feridos” no ataque. A corporação também afirmou que está "na área para garantir a segurança e prender os responsáveis".

#PNPInforma ???? | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante disparos que recibió el vehículo del señor Rafael Belaúnde, en Cerro Azul-Cañete. No se presentaron heridos.

Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.… pic.twitter.com/KN4Uvb7sJ8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 2, 2025

Ao Canal N, o chefe da Polícia Nacional do Peru, general Óscar Arriola, afirmou que Rafael Belaúnde Llosa estava no local realizando atividades privadas que costuma fazer “duas ou três vezes por semana”, relacionadas à verificação de terrenos de sua propriedade ainda sem edificações.

Segundo Arriola, Belaúnde disse não ter recebido ameaças nem sido alvo de extorsão. “Quando se preparava para deixar o local e acessar uma estrada de terra que o conduz à Panamericana Sul, uma motocicleta surgiu e seus ocupantes dispararam contra o veículo e contra ele”, relatou o comandante-geral.

À RPP, o ex-primeiro-ministro Pedro Cateriano, membro do mesmo partido de Belaúnde, afirmou que o pré-candidato estava acompanhando um empreendimento como parte de suas atividades empresariais no momento do ataque.

O ex-congressista Gino Costa, em um publicação na rede social X, classificou o incidente como um “grave atentado” e afirmou que “as investigações devem esclarecer o motivo do crime, e a Justiça deve sancionar rápida e firmemente seus responsáveis. Cabe ao governo garantir a segurança dos candidatos à presidência e deter já a violência eleitoral”.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

Leia também: O belo e o ancestral se encontram em uma viagem ao Peru

Imagens divulgadas por Costa mostram a caminhonete do pré-candidato atingida por três disparos na cabine do motorista. O ex-congressista também compartilhou uma foto que mostra Rafael Belaúnde Llosa ferido após o ataque.