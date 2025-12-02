InícioMundo
TRAGÉDIA

Naufrágio deixa ao menos 12 mortos e 60 desaparecidos na Amazônia peruana

As equipes de resgate informaram que a lista de passageiros se perdeu, então não é possível determinar ao certo quantas pessoas estavam a bordo no momento da tragédia

Pelo menos 12 pessoas, incluindo três crianças, morreram quando um deslizamento de terra soterrou duas embarcações atracadas em um porto fluvial no centro do Peru, e dezenas de outras estão desaparecidas, disseram as autoridades. - (crédito: Agência France-Press)
Pelo menos 12 pessoas, incluindo três crianças, morreram quando um deslizamento de terra soterrou duas embarcações atracadas em um porto fluvial no centro do Peru, e dezenas de outras estão desaparecidas, disseram as autoridades. - (crédito: Agência France-Press)

Ao menos 12 pessoas morreram e cerca de outras 60 estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações de passageiros provocado por um deslizamento de terra na margem do rio Ucayali, um dos principais rios da Amazônia peruana, nesta segunda-feira, dia 1º.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Imagens divulgadas pela mídia local mostravam mulheres de mãos dadas com crianças, correndo e chorando às margens do rio; pessoas tentando reanimar sobreviventes do naufrágio que estavam no chão, tossindo água; e, até mesmo sobreviventes saindo do rio por conta própria.

O incidente aconteceu durante a madrugada quando as duas embarcações estavam atracadas. Uma delas foi esmagada durante o deslizamento, enquanto a outra virou devido ao impacto da terra com o rio, que gerou uma "grande onda".

As equipes de resgate informaram que a lista de passageiros se perdeu, então não é possível determinar ao certo quantas pessoas estavam a bordo no momento da tragédia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Corpos foram encontrados flutuando no rio, alguns a até 3 km do local do acidente, em meio a fortes correntes.

Este não foi o único acidente do tipo ocorrido em 2025. Em maio, uma colisão entre uma embarcação da Marinha peruana e um navio-tanque da petrolífera anglo-francesa Perenco, no rio Amazonas, deixou dois marinheiros mortos e um desaparecido.

Em setembro de 2024, outro acidente ocorreu no mesmo rio Ucayali, após uma embarcação colidir com um tronco submerso, resultando em seis mortos e mais de 80 pessoas resgatadas com vida. Na região do Ucayali, assim como em outras partes da Amazônia peruana, os rios são o meio de transporte mais utilizado devido à falta de estradas. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 02/12/2025 08:18 / atualizado em 02/12/2025 08:18
SIGA
x