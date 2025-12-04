Trump orienta que americanos deixem a Venezuela de forma "imediata"

O governo de Donald Trump orientou os cidadãos americanos, nesta quinta-feira (4/12), que estejam Venezuela a deixar o país latino "imediatamente" e retornarem aos EUA. Um alerta de "alto risco" foi emitido pelos Estados Unidos em meio à escalada de tensão entre os dois países.

O comunicado foi feito pela Casa Branca. Nele, os americanos são orientados a não ficar, caso já estejam por lá, ou não viajar para a Venezuela, caso pretendam. "Não viaje para a Venezuela nem permaneça no país devido ao alto risco de detenção indevida, tortura sob custódia, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade, agitação civil e infraestrutura precária de saúde. Todos os cidadãos norte-americanos e residentes permanentes legais nos Estados Unidos que estejam na Venezuela são fortemente aconselhados a sair imediatamente", escreveu o governo.

As autoridades do país ainda ressaltam que não há qualquer consulado ou embaixada dos EUA no país sul-americano. Por isso, não seria possível fornecer serviços de emergência ou serviço consular. "Qualquer pessoa com cidadania ou qualquer outro status de residência nos EUA deve deixar o país imediatamente, incluindo aqueles que viajarem com passaportes venezuelanos ou de outros países. Não viaje à Venezuela por nenhum motivo", completa o comunicado.