Trump pretende ampliar proibição de viagens aos EUA para mais de 30 países

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, disse nesta quinta-feira, 4, que o país ampliará para mais de 30 o número de países cujos cidadãos estarão proibidos de viajar para o território americano. Questionada pela apresentadora do programa Ingraham Angle, da Fox News, se a lista de países chegaria a 32, Kristi respondeu que seria "mais de 30". "Não vou especificar o número, mas são mais de 30, e o presidente Donald Trump continua avaliando os países", afirmou. Ela não detalhou quais nações podem ser adicionadas.
"Se eles não têm um governo estável, se não têm um país que possa se sustentar e nos dizer quem são esses indivíduos e nos ajudar a verificá-los, por que deveríamos permitir que pessoas desse país viessem para os Estados Unidos?", acrescentou. Kristi já havia dito na segunda-feira, 1º, que recomendou a Trump uma "proibição total de viagens" para cidadãos de países que, segundo ela, "têm inundado nossa nação com assassinos, sanguessugas e viciados em privilégios".
"Nossos antepassados construíram esta nação com sangue, suor e um amor inabalável pela liberdade - não para que invasores estrangeiros massacrassem nossos heróis, sugassem nossos impostos suados ou roubassem os benefícios devidos aos americanos", afirmou em uma publicação no X. "Não os queremos. Nenhum."
Em junho, Trump assinou um decreto que proibiu a entrada nos EUA de pessoas vindas de 12 países, em sua maioria da África e do Oriente Médio. A medida também impôs restrições mais rígidas a visitantes de outras sete nacionalidades. O republicano afirmou que a iniciativa visa "proteger a segurança nacional e o interesse nacional dos Estados Unidos e de seu povo".
A ação faz parte de um conjunto mais amplo de políticas de reforço das leis de imigração, que tem sido prioridade no segundo mandato de Trump - entre elas, o envio de equipes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) para diferentes regiões do país. Na semana passada, Trump também havia ordenado a revisão dos green cards de estrangeiros de 19 nações que vivem atualmente nos EUA. O green card é o documento que concede a um imigrante o direito de viver e trabalhar permanentemente nos EUA.