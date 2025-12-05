Ex-miss é acusada de matar filho de 1 ano do namorado por ciúmes nos EUA

Trinity Poague, de 20 anos, é acusada de matar o filho do namorado por querer construir uma nova família com o parceiro - (crédito: Reprodução/Sumter County Sheriff's Office)

Trinity Poague, uma norte-americana de 20 anos, foi acusada de matar o filho do namorado por ciúmes da criança e por enxergá-la como empecilho ao relacionamento. A mulher, que já foi miss no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, compareceu ao Tribunal Superior do Condado de Sumter, na última sexta-feira (2/12), para responder ao processo em que está sendo julgada.

O caso aconteceu em janeiro de 2024, e Romeo Angeles, uma criança de apenas um ano e seis meses, morreu enquanto o pai Julian Williams saiu para buscar uma pizza. Na ocasião, o bebê havia ficado em casa apenas com Trinity, que depois de alguns minutos sozinha com a criança ligou para o namorado dizendo que Romeo tinha parado de respirar.

O rapaz voltou para casa imediatamente e levou Romeo para um pronto socorro próximo. O bebê chegou a ser levado de helicóptero para o Hospital Estadual da Geórgia, mas acabou não resistindo. Uma semana após a morte da criança, Trinity foi acusada de homicídio, agressão qualificada e crueldade infantil.

A ex-miss Donalsonville se declarou inocente de todas as acusações, mas no tribunal o promotor do caso, Lewis Lamb, disse aos jurados que Trinity via a criança como um empecilho no relacionamento, e cometeu o crime por "querer começar uma nova família com o namorado". O promotor também alegou que a mulher não tinha um bom relacionamento com o filho do companheiro e tinha ciúmes do tempo que Julian passava com a criança.

Mensagens e o histórico de pesquisas de Trinity também foram usados pela acusação. Em uma delas, ela dizia ter um ódio recíproco pela criança. "Não aguento mais ficar perto do JD. Ele me odeia e eu o odeio", disse a ex-modelo em uma mensagem. No histórico da web da mulher, pesquisas do tipo: "Como se tem uma hemorragia cerebral?" e "Como uma fratura craniana com afundamento pode passar despercebida?", foram encontradas.

*Estagiário sob supervisão de Benjamin Figueredo

