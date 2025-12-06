Influenciador é preso após postar selfie em incêndio em Hong Kong

Um influenciador digital chines, identificado apenas como "Kenny", foi preso pela polícia de Hong Kong após postar nas redes sociais fotos em frente a um incêndio que deixou 159 mortos. As chamas atingiram um complexo residencial no distrito de Tai Po na última quarta-feira (26 /11), nas imagens é possível ver o influenciador fazendo poses com as mão e sorrindo com a tragédia ao fundo.

Kenny é dono do canal do Youtube Kowloon King, e de acordo com o portal de notícias Global Times, além das imagens em tom irônico, ele também chamou as vítimas do incêndio de "pecadores". O youtuber pode receber uma pena de um a sete anos de prisão.

As postagens do influenciador rapidamente viralizaram de forma negativa pelas redes sociais chinesas. Kenny fazia parte do chamado: “White Card Alliance”, um grupo de pessoas que se incentivam a “quebrar as regras” e “ultrapassar os limites”.

O incêndio no complexo habitacional foi considerado o mais letal da história da cidade de Hong Kong, mobilizando mais de 800 bombeiros que trabalharam durante mais de um dia inteiro para combater as chamas. Até o momento, as investigações indicam que materiais usados nas paredes externas dos prédios, contribuíram para uma rápida propagação das chamas.

