Trump diz que Zelenski não está pronto para proposta de paz dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (7/12) que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "não está pronto" para aprovar uma proposta de paz elaborada pelos EUA destinada a encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Trump criticou Zelenski após negociadores dos EUA e da Ucrânia completarem três dias de conversações no sábado, 6, visando tentar reduzir as divergências sobre a proposta dos EUA. Mas, falando a jornalista na noite deste domingo, Trump sugeriu que o líder ucraniano está impedindo o avanço das negociações.

"Estou um pouco desapontado que o presidente Zelenski ainda não leu a proposta, isso até algumas horas atrás. O pessoal dele adorou, mas ele não", afirmou Trump antes de participar de cerimônia de homenagens no Kennedy Center, em Washington. O presidente acrescentou: "Acredito que a Rússia está de acordo, mas não tenho certeza se Zelenski está. O pessoal dele adorou, mas ele não está pronto".

O presidente russo, Vladimir Putin, no entanto, não expressou publicamente aprovação ao plano da Casa Branca. Putin disse na semana passada, inclusive, que aspectos da proposta de Trump eram impraticáveis, embora o rascunho original favorecesse Moscou fortemente. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.