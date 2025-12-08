InícioMundo
Japão entra em alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,6

Segundo informações preliminares, o tremor ocorreu na costa de Misawa, no norte do Japão. População está sendo evacuada

Japão entra em estado de alerta de tsunami após terremoto de 7,6 de magnitude - (crédito: Reprodução/Agência Meteorológica do Japão)
O Japão declarou estado de alerta de tsunami após um terremoto de magnitude 7,6 atingir a costa norte do país nesta segunda-feira (8/12). Segundo informações preliminares, o tremor ocorreu no mar próximo à cidade de Misawa, no norte do país.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o epicentro foi registrado a aproximadamente 80 quilômetros da costa da prefeitura de Aomori, a uma profundidade de cerca de 50 quilômetros. Informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também confirmam a localização do abalo.

As autoridades locais emitiram alertas de evacuação para comunidades costeiras, e a prefeitura da região prevê ondas que podem chegar a até 3 metros de altura nas próximas horas. Segundo a rede pública NHK, a primeira onda é esperada por volta das 23h40 do horário local (em torno de 11h40 no horário de Brasília.

O alerta de tsunami foi estendido às prefeituras de Hokkaido, Aomori e Iwate, após o terremoto ter sido sentido em grande parte das regiões norte e leste do Japão por volta das 23h15 (14h15 GMT).

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 08/12/2025 12:29
