Japão entra em alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,6

O Japão declarou estado de alerta de tsunami após um terremoto de magnitude 7,6 atingir a costa norte do país nesta segunda-feira (8/12). Segundo informações preliminares, o tremor ocorreu no mar próximo à cidade de Misawa, no norte do país.
De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o epicentro foi registrado a aproximadamente 80 quilômetros da costa da prefeitura de Aomori, a uma profundidade de cerca de 50 quilômetros. Informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também confirmam a localização do abalo.
As autoridades locais emitiram alertas de evacuação para comunidades costeiras, e a prefeitura da região prevê ondas que podem chegar a até 3 metros de altura nas próximas horas. Segundo a rede pública NHK, a primeira onda é esperada por volta das 23h40 do horário local (em torno de 11h40 no horário de Brasília.
O alerta de tsunami foi estendido às prefeituras de Hokkaido, Aomori e Iwate, após o terremoto ter sido sentido em grande parte das regiões norte e leste do Japão por volta das 23h15 (14h15 GMT).
