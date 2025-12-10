Prefeito ensina imigrantes a driblar caçada movida por Trump

O prefeito eleito, primeiro muçulmano a administrar Nova York, fala à imprensa: cruzada contra os agentes anti-imigração - (crédito: Charly Triballeau/AFP)

Um vídeo divulgado nas redes pelo prefeito eleito de Nova York desafia abertamente a politica de caça, prisão e deportação sumária de imigrantes determinada pelo presidente Donald Trump. Zohran Mamdani, 34 anos, filho de indianos nascido em Uganda, muçulmano e autoproclamado socialista, orienta os 3 milhões de estrangeiros radicados na maior cidade dos Estados Unidos sobre como enfrentar as investidas do Serviço de Imigração e Alfândega, conhecido pela temida sigla ICE.

“Todos podemos enfrentar o ICE se conhecermos nossos direitos”, explica Mamdani, que toma posse em 1º e janeiro. Ele lembra que os agentes do não têm permissão para invadir residências, escolas ou locais de trabalho sem mandado judicial, e alerta que, por vezes, imigrantes são capturados mediante a apresentação de documentos irregulares.

Nesse caso, ensina o prefeito eleito, "você tem o direito de dizer 'não consinto com a entrada' e pode manter a porta fechada". As imagens mostram um tipo de formulário falso exibido pela polícia migratória quando detém um estrangeiro. "O ICE tem permissão legal para mentir, mas você tem o direito de permanecer em silêncio", reforça.

A postagem foi feita no domingo, depois que manifestantes improvisaram barricadas em Manhattan e impediram os agentes de levar estrangeiros supostamente em situação irregular. O incidente terminou com confrontos e prisões de ativistas. No vídeo, Mamdani recomenda aos apoiadores que reajam com serenidade e evitem caracterizar qualquer tipo de interferência capaz de impedir a ação do ICE. "Não atrapalhe (a operação), não resista à prisão e não fuja", orienta. Atendidas essas condições, o conselho é filmar a ocorrência, para futuro questionamento.

Primeiro muçulmano eleito para administrar a metrópole, que tem na diversidade étnica e cultural um de seus traços mais marcantes e históricos, Mamdani reafirma a promessa de campanha de defender os imigrantes e garantir aos cidadãos o direito constitucional de protestar — a despeito de Trump ter acenado com o envio de contingentes da Guarda Nacional, como já fez na capital, Washington, e em outras cidades.. "Quando eu for prefeito, protegeremos esse direito. Nova York sempre acolherá imigrantes, e lutarei todos os dias para proteger, apoiar e celebrar esses nossos irmãos e irmãs", insiste.

A política do presidente de "tolerância zero" com os estrangeiros, imposta desde sua posse, em janeiro passado, acirrou as disputas entre o governo federal republicano e cidades governadas pela oposição democrata. Mamdani, apesar de atacar frontalmente a repressão trumpista, manteve recentemente um encontro pessoal com o presidente. Na saída, classificou a conversa como "cordial". A partir do ano-novo, porém, ele estará às voltas com os limites de seu cargo para desafiar na prática o ICE e sustar as detenções e deportações sumárias.