Trump é interrompido em entrevista por assessor que saía do banheiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou, na noite dessa terça-feira (9/12), uma cena inusitada à bordo do Air Force One. Próximo à cabine de comando do avião presidencial, o republicano concedia entrevista à repórteres no local quando acabou interrompido por um assessor que tentava sair de um banheiro.

No momento do ocorrido, Trump falava com profissionais da imprensa sobre quem deverá assumir a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Em seguida, brincou sobre a estrutura do avião. "É preciso tomar conta da estrutura. É um avião do governo, mas gosto de tomar conta de tudo". Poucos segundos depois, sofreu um esbarrão da porta do banheiro.

"Olá. Tem alguém aí dentro?", disse ele, batendo na porta enquanto a pessoa se afastava. "Venha, pode sair!", completou. Segundo informações do portal Money Control, era um assessor dentro do banheiro. Ele, no entanto, não teve a identidade revelada.

O episódio provocou risadas nos passageiros, que incluíam jornalistas, assessores e ainda um agente do serviço secreto. O presidente americano estava a caminho de Monroe, na Pensilvânia, para uma palestra sobre acessibilidade.