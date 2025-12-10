Trump é interrompido em entrevista por assessor que saía do banheiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou, na noite dessa terça-feira (9/12), uma cena inusitada à bordo do Air Force One. Próximo à cabine de comando do avião presidencial, o republicano concedia entrevista à repórteres no local quando acabou interrompido por um assessor que tentava sair de um banheiro.
No momento do ocorrido, Trump falava com profissionais da imprensa sobre quem deverá assumir a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Em seguida, brincou sobre a estrutura do avião. "É preciso tomar conta da estrutura. É um avião do governo, mas gosto de tomar conta de tudo". Poucos segundos depois, sofreu um esbarrão da porta do banheiro.
Assista ao momento em que a porta do banheiro interrompe a entrevista de Trump:
Trump had a visitor on Air Force One ???????????? pic.twitter.com/QEsqKKMJUI— Jeff X - memes???????? (@64JeffX) December 10, 2025
"Olá. Tem alguém aí dentro?", disse ele, batendo na porta enquanto a pessoa se afastava. "Venha, pode sair!", completou. Segundo informações do portal Money Control, era um assessor dentro do banheiro. Ele, no entanto, não teve a identidade revelada.
O episódio provocou risadas nos passageiros, que incluíam jornalistas, assessores e ainda um agente do serviço secreto. O presidente americano estava a caminho de Monroe, na Pensilvânia, para uma palestra sobre acessibilidade.
