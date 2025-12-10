InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Trump diz que EUA apreenderam navio petroleiro próximo à Venezuela

Intercepção ocorreu na tarde desta quarta-feira (10/12), sob a justificativa de que pertencia a uma rede de transporte de petróleo já sancionado pertencente a uma organização terrorista

Vídeo mostra soldados descendo em embarcação apreendida - (crédito: Reprodução/X)
Vídeo mostra soldados descendo em embarcação apreendida - (crédito: Reprodução/X)

As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram e apreenderam, nesta quarta-feira (10/12), um navio petroleiro perto da costa da Venezuela, segundo confirmou o presidente norte-americano, Donald Trump, em evento na Casa Branca. O governo dos EUA não divulgou o nome da embarcação, bandeira ou o ponto exato da operação, mas afirmou que a ação foi realizada "por uma boa razão". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A procuradora-geral do EUA, Pam Bondi, divulgou um vídeo da operação e explicou, em publicação no X, que a apreensão ocorreu com base em um mandado judicial. Segundo ela, o petroleiro vinha sendo utilizado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã e integrava, há anos, uma rede ilícita de fornecimento que apoiaria organizações terroristas estrangeiras. 

Fontes ouvidas pela emissora americana CBS News afirmaram que a embarcação seria o "The Skipper", sancionada desde 2022.

Em um evento em Caracas, o presidente da Venezuela Nicolás Maduro respondeu de forma direta, acusando os Estados Unidos de ações na região. Sem citar o navio, criticou o que chamou de "políticas de mudança de regime, golpes de Estado e invasões" conduzidas pelo país nas últimas décadas. 

"Da Venezuela, pedimos e exigimos o fim do intervencionismo ilegal e brutal dos Estados Unidos, basta de políticas de mudança de regime, golpes de Estado e invasões no mundo. 'No more' (não mais) Vietnã. 'No more' Somália. 'No more' Iraque. 'No more' Afeganistão. 'No more' Líbia. Basta de guerras eternas e imperiais", disse, em discurso. 

A ação ocorre em um momento de forte aumento da presença militar norte-americana no Caribe. O país mobilizou um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados sob a justificativa de reforçar o combate ao tráfico de drogas. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 10/12/2025 21:19 / atualizado em 10/12/2025 21:24
SIGA
x