Trump diz que EUA apreenderam navio petroleiro próximo à Venezuela

As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram e apreenderam, nesta quarta-feira (10/12), um navio petroleiro perto da costa da Venezuela, segundo confirmou o presidente norte-americano, Donald Trump, em evento na Casa Branca. O governo dos EUA não divulgou o nome da embarcação, bandeira ou o ponto exato da operação, mas afirmou que a ação foi realizada "por uma boa razão".

A procuradora-geral do EUA, Pam Bondi, divulgou um vídeo da operação e explicou, em publicação no X, que a apreensão ocorreu com base em um mandado judicial. Segundo ela, o petroleiro vinha sendo utilizado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã e integrava, há anos, uma rede ilícita de fornecimento que apoiaria organizações terroristas estrangeiras.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Fontes ouvidas pela emissora americana CBS News afirmaram que a embarcação seria o "The Skipper", sancionada desde 2022.

Em um evento em Caracas, o presidente da Venezuela Nicolás Maduro respondeu de forma direta, acusando os Estados Unidos de ações na região. Sem citar o navio, criticou o que chamou de "políticas de mudança de regime, golpes de Estado e invasões" conduzidas pelo país nas últimas décadas.

"Da Venezuela, pedimos e exigimos o fim do intervencionismo ilegal e brutal dos Estados Unidos, basta de políticas de mudança de regime, golpes de Estado e invasões no mundo. 'No more' (não mais) Vietnã. 'No more' Somália. 'No more' Iraque. 'No more' Afeganistão. 'No more' Líbia. Basta de guerras eternas e imperiais", disse, em discurso.

A ação ocorre em um momento de forte aumento da presença militar norte-americana no Caribe. O país mobilizou um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados sob a justificativa de reforçar o combate ao tráfico de drogas.