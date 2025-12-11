Time elege Musk, Zuckerberg e ‘arquitetos da IA’ como ’pessoa do ano’

A revista Time elegeu "arquitetos da IA" como Pessoa do Ano em 2025 - (crédito: Reprodução/Revista Time)

A revista Time elegeu “arquitetos da IA” na categoria Pessoa do Ano em 2025. Na capa da última edição do ano, que historicamente exibe a personalidade escolhida como a personalidade mais influente dos últimos 12 meses, o veículo exibe imagem a imagem de oito empresários da tecnologia, entre eles Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang (Nvidia), Lisa Su (AMD), Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella (Microsoft).

“Este foi o ano em que todo o potencial da inteligência artificial se revelou, e quando ficou claro que não haveria como voltar atrás ou optar por não adotá-la”, destacou a revista. “Qualquer que fosse a pergunta, a IA era a resposta. Vimos sua capacidade de acelerar a pesquisa médica e a produtividade, e de tornar o impossível possível”.

A edição cita polêmica após o lançamento da IA chinesa DeepSeek e cita influência dos magnatas no governo de Donald Trump. O presidente estadunidense foi a pessoa eleita para estampar a capa em 2024. Já o bilionário Elon Musk, que aparece na nova capa, foi o destaque em 2021.

Segundo a Time, a IA se tornou central em todos os setores da economia e é impossível ignorar como o advento dessas novas tecnologias tem moldado o estilo de vida de crianças e adolescentes. Por outro lado, a reportagem cita desafios como o desaparecimento de postos de trabalho, desinformação e a quantidade de recursos naturais consumidos pela operação das ferramentas de inteligência artificial.

A escolha de mostrar um pequeno grupo de empresários também se relaciona com outro ponto apontado pela revista: a concentração de poder nas mãos de poucos magnatas. Ela edição também acompanha um artigo de opinião intitulado “A Inteligência Artificial é a Próxima Revolução Industrial”, escrito por Geoffrey Hinton.

A capa, feita pelo pintor Jason Seiler, faz referência à foto "Almoço no topo de um arranha-céu", de 1932. A imagem, considerada uma das mais importantes do século 20, mostra trabalhadores da construção civil sentados em uma viga de aço, aparentemente sem segurança, no topo dos 69 andares do RCA Building.

Não é a primeira vez que a publicação destaca a tecnologia como central na capa comemorativa. Em 1950, o computador Mark III foi eleito a “pessoa do ano”. Já o computador pessoal, o aparelho desktop como conhecemos hoje, foi a capa em 1982.