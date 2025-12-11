Lula detalha ligação com Trump: "Não queremos guerra na América Latina"

Além de avisar a Trump que o Brasil não tolera guerras na Amética Latina, a conversa entre líderes abrangeu esforços do governo brasileiro em acabar com a totalidade do tarifaço de 50% a produtos exportados aos EUA - (crédito: Angela Weiss e Mandel Ngan/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quinta-feira (11/12), que sinalizou a Donald Trump, presidente dos Estados Unicos, não desejar guerras na América Latina. A conversa entre os líderes, realizada na semana passada, ocorreu no momento em ações militares dos EUA tornaram alvo embarcações supostamente venezuelana e ligadas ao cartel do tráfico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Falei: 'Ô Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz. Cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar utilizar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão para a gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar que a palavra é, diplomaticamente, a coisa mais forte que a gente tem para resolver os problemas'", afirmou Lula durante discurso em Belho Horizonte, onde participou da Caravana Federativa.

Além de avisar a Trump que o Brasil não tolerará conflitos armados na Amética Latina, a conversa entre líderes abrangeu esforços do governo brasileiro em acabar com o tarifaço de 50% a produtos exportados aos EUA. Lula, durante o discurso na capital mineira, reafirmou a defesa do multilateralismo.

"Estamos vivendo um momento muito importante no Brasil. A democracia do mundo não está bem. O mundo tem pouca liderança mundial. Há uma fragmentação, uma destruição da democracia. Há uma tentativa de colocar fim ao multilateralismo, que foi o que sustentou a paz no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, pelo unilateralismo. O unilateralismo que Trump deseja é que aquele mais forte determina o que os outros vão fazer. É sempre a lei do mais forte", disse.

Contra a possibilidade de conflitos

Na mesma semana em que Lula conversou com Trump sobre o fim do tarifaço e em defesa da paz na América Latina, o presidente conversou por telefone com o autocrata da Venezuela, Nicolas Maduro. Os dois, segundo o Planalto, trataram de temas como a "paz na América do Sul e Caribe".

O contato entre os líderes durou pouco tempo e, ao final da conversa, não houve sinalizações para novos encontros, presenciais ou a distância.

