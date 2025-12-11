InícioPolítica
DIPLOMACIA

Planalto confirma: Lula conversa com Trump e Maduro na mesma semana

As ligações ocorreram em meio ao conflito entre os dois países. Trump, que acusa Maduro de comandar uma ditadura, tem ordenado ações contra navios petroleiros venezuelanos

Os dois, ainda de acordo com o Planalto, conversaram sobre
Os dois, ainda de acordo com o Planalto, conversaram sobre "paz na América do Sul e Caribe". Lula e Maduro também não marcaram futuras reuniões presenciais ou a distância - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou, na semana passada, para os presidentes da Venezuela, Nicolas Maduro, e dos Estados Unidos, Donald Trump. As ligações ocorreram em meio à ameaça de conflito entre os dois países. Trump, que acusa Maduro de comandar uma ditadura e um cartel do tráfico de drogas, tem ordenado ações contra navios petroleiros venezuelanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ligação, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República confirmou nesta quinta-feira (11/12), durou pouco tempo. Com Maduro, Lula conversou sobre "paz na América do Sul e Caribe", segundo o Planalto, mas não marcaram futuras reuniões presenciais ou a distância.

Embora o Planalto tenha confirmado o contato com Maduro e informado o tema da conversa, detalhes como dia e a duração exata da comunicação entre os líderes não foram divulgados. Já na ligação que Lula fez a Trump, na última terça-feira (2/12), falaram sobre negociações para o fim do tarifaço de 50% a todas as exportações do Brasil para os EUA. “Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas”, disse o Planalto, em nota, sobre a conversa.

O presidente também comentou sobre essa ligação para a Casa Branca na abertura da Caravana Federativa, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira. Segundo ele, Trump foi comunicado sobre a importância do "multilateralismo" e a pretenção brasileira em não desejar guerras na América Latina.

"O unilateralismo que o presidente Trump deseja é que aquele mais forte determina o que os outros vão fazer. É sempre a lei do mais forte", disse Lula, para acrescentar sobre o tema da paz no continente: "Falei: 'Ô, Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz'", frisou.

Segundo Lula, Trump respondeu ter "mais armas, mais navios e mais bomba". "(Eu) falei: 'Mas, cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar utilizar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão, para a gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar que a palavra é, diplomaticamente, a coisa mais forte que a gente tem para resolver os problemas'", relatou.   

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/12/2025 19:13
SIGA
x