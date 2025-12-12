Agência dos EUA põe "processos naturais" como causa de mudanças climáticas

As mudanças acontecem no momento em que o presidente Donald Trump faz sinalizações ao setor petroleiro - (crédito: AFP)

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos mudou as informações do site oficial para minimizar o impacto das ações humanas nas mudanças climáticas. Na aba "causas das mudanças climáticas", que antes incluía a Revolução Industrial e poluição por gases de efeito estufa, agora exibe causas como rotação da terra e atividade solar.

As mudanças acontecem no momento em que o presidente Donald Trump faz sinalizações ao setor petroleiro. Em novembro, o administrador da EPA, Lee Zeldin, anunciou proposta para revogar Declaração de Perigo, que favorece o setor de automóveis movidos à queima de combustíveis. O documento instituído pelo ex-presidente Barack Obama, em 2009, criou regras para limitar a emissão de poluentes no país.

Por meio da ferramenta Archive Today, o Correio recuperou versão do mesmo endereço 27 de outubro de 2025. Na antiga versão, é possível observar uma explicação sobre o aumento das atividades poluidoras, o que não aparece na atual. “Processos naturais, como mudanças na energia solar e erupções vulcânicas, também afetam o clima da Terra. No entanto, eles não explicam o aquecimento que observamos ao longo do último século”, diz o texto.

O texto anterior elenca ainda a emissão de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, além de citar dicas sobre o que cada cidadão pode fazer para reduzir o número de poluentes emitido. Só após essa explicação, vem as informações sobre processos naturais.

Na nova versão, o órgão federal afirma que “os processos naturais sempre influenciaram o clima da Terra e podem explicar as mudanças climáticas anteriores à Revolução Industrial, no século XVIII”. Apesar de manter a ressalva de que o aquecimento não se dá apenas por causas naturais, a EPA retirou todos os trechos sobre emissões e efeito estufa.

Sem esses trechos, a página se resume a listar “alterações na órbita e rotação da Terra”, “variações na atividade solar”, “alterações na refletividade da Terra”, “atividade vulcânica” e “alterações nas concentrações de dióxido de carbono que ocorrem naturalmente” como causadoras do calor extremo. Não há qualquer menção sobre as atividades humanas ou gráficos que mostrem a emissão de poluentes desde a Revolução Industrial.

Em comunicado à imprensa norte-americana, o porta-voz da EPA afirmou que a agência "não aceita mais ordens do culto climático" e não tem interesse em manter "agendas políticas de esquerda".