Governo da Bulgária cai após onda de protestos de jovens da Geração Z

Pressão jovem contra corrupção acelera queda do premiê Rosen Zhelyazkov, marcando o primeiro governo europeu derrubado por mobilizações de jovens

Um manifestante segura um cartaz que diz "Não quero sentenças sob medida na minha Bulgária" enquanto participa de uma manifestação antigovernamental em Sófia, em 10 de dezembro de 2025. - (crédito: DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP)
Um manifestante segura um cartaz que diz "Não quero sentenças sob medida na minha Bulgária" enquanto participa de uma manifestação antigovernamental em Sófia, em 10 de dezembro de 2025. - (crédito: DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP)

O primeiro-ministro búlgaro Rosen Zhelyazkov renunciou na quinta-feira (11/12), após semanas de protestos massivos liderados pela Geração Z que tomaram ruas de Sófia, a capital do país, e dezenas de outras cidades. A crise política, alimentada por frustração com corrupção crônica e um controverso projeto orçamentário, transformou a Bulgária no primeiro país europeu a ver seu governo cair diretamente pela força desse movimento global de jovens.

Em pronunciamento televisionado, o premiê afirmou que a coalizão governista havia “discutido a situação atual, os desafios que enfrentamos e as decisões que devemos tomar com responsabilidade”, confirmando a renúncia.

O estopim das manifestações foi o plano orçamentário de 2026, o primeiro do país elaborado em euros, que previa aumento das contribuições para a seguridade social e elevação de impostos sobre dividendos. A justificativa era reforçar os gastos públicos, mas os jovens apontaram incoerências e falta de transparência no projeto. Mesmo após o governo recuar das propostas na semana anterior, o desgaste já estava consolidado. 

“Não permitiremos que nos roubem”

Na noite de quarta-feira (10/12), milhares de pessoas ocuparam o centro de Sófia. A maioria era composta por jovens que gritaram frases como “não permitiremos que mintam para nós” e “não permitiremos que nos roubem”. Cartazes exibiam mensagens diretas: “A Geração Z está chegando” e “Bulgária jovem sem máfia”. O ato começou de forma pacífica, mas terminou em confronto com as forças de segurança após tentativas de manifestantes de ultrapassar barreiras em frente ao Parlamento.

A escalada da pressão ocorre em meio a instabilidade eleitoral: a Bulgária realizou sete eleições nacionais em apenas quatro anos, a mais recente em outubro de 2024, refletindo divisões políticas cada vez mais profundas no país.

A mobilização búlgara se soma a uma tendência mundial. Jovens da Geração Z estiveram à frente de protestos que já derrubaram governos em Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e Madagascar. Em outros países, como México, Indonésia e Peru, as reivindicações por transparência e reformas socioeconômicas também colocaram governantes sob forte tensão.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 12/12/2025 15:59
