Tiroteio em praia da Austrália deixa 11 mortos

Policiais em uma rua após um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, em 14 de dezembro de 2025 - (crédito: DAVID GRAY / AFP)

Um ataque a tiros na praia de Bondi, na Austrália deixou 11 mortos neste domingo (14/12). Segundo a policial local, o tiroteio envolveu dois suspeitos. Entre as mortes há um homem que se acredita ser um dos atiradores. O segundo suposto atirador está em estado crítico e sob custódia. Além disso, até o momento, há relatos de 29 pessoas feridas, incluindo dois policiais.



Um evento chamado "Chanukah by the Sea" estava programado para este domingo na praia para celebrar o feriado judaico do Hanukkah.

A polícia australiana declarou que o ataque foi um incidente "terrorista". Um "artefato explosivo improvisado" foi encontrado em um carro ligado a um dos suspeitos.



Itens suspeitos localizados nas proximidades do local do ataque estão sendo examinados por agentes especializados. "Uma extensa área foi isolada para perícia e as investigações estão em andamento. Não houve relatos de outros incidentes em Sydney relacionados a este caso", disse a polícia, em comunicado.

Os serviços de emergência receberam as primeiras ligações por volta das 18h45 (4h45 no horário de Brasília), segundo a polícia.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que as cenas em Bondi são chocantes e angustiantes. "A polícia e as equipes de emergência estão no local trabalhando para salvar vidas. Meus pensamentos estão com todas as pessoas afetadas", afirmou.

O presidente israelense, Isaac Herzog, classificou o ataque como "cruel contra judeus" e pediu às autoridades australianas que intensifiquem a luta contra o antissemitismo.

Com informações da AFP*

