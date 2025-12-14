Tiroteio em praia da Austrália deixa 11 mortos

Um ataque a tiros na praia de Bondi, na Austrália deixou 11 mortos neste domingo (14/12). Segundo a policial local, o tiroteio envolveu dois suspeitos. Entre as mortes há um homem que se acredita ser um dos atiradores. O segundo suposto atirador está em estado crítico e sob custódia. Além disso, até o momento, há relatos de 29 pessoas feridas, incluindo dois policiais.
Um evento chamado "Chanukah by the Sea" estava programado para este domingo na praia para celebrar o feriado judaico do Hanukkah.
A polícia australiana declarou que o ataque foi um incidente "terrorista". Um "artefato explosivo improvisado" foi encontrado em um carro ligado a um dos suspeitos.
Itens suspeitos localizados nas proximidades do local do ataque estão sendo examinados por agentes especializados. "Uma extensa área foi isolada para perícia e as investigações estão em andamento. Não houve relatos de outros incidentes em Sydney relacionados a este caso", disse a polícia, em comunicado.
Os serviços de emergência receberam as primeiras ligações por volta das 18h45 (4h45 no horário de Brasília), segundo a polícia.
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que as cenas em Bondi são chocantes e angustiantes. "A polícia e as equipes de emergência estão no local trabalhando para salvar vidas. Meus pensamentos estão com todas as pessoas afetadas", afirmou.
O presidente israelense, Isaac Herzog, classificou o ataque como "cruel contra judeus" e pediu às autoridades australianas que intensifiquem a luta contra o antissemitismo.
Com informações da AFP*
