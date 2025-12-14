Ataque a tiros em praia de Sydney foi um 'incidente terrorista', diz polícia

Equipes de emergência se reúnem no local após um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, em 14 de dezembro de 2025 - (crédito: SAEED KHAN / AFP)

A polícia australiana declarou, neste domingo (14/12), que o ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney, foi um incidente "terrorista".

"Devido às circunstâncias do incidente ocorrido às 21h36 desta noite, declarei-o como um incidente terrorista", afirmou o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, em uma coletiva de imprensa.

A polícia australiana encontrou um "artefato explosivo improvisado" em um carro ligado a um dos suspeitos do ataque a tiros que deixou pelo menos 12 mortos.

Outras 29 pessoas ficaram feridas e foram levadas para diversos hospitais, informou a polícia de Nova Gales do Sul.

"Este é um ataque direcionado contra judeus australianos no primeiro dia do Hanukkah, que deveria ser um dia de alegria, uma celebração da fé", disse o primeiro-ministro, Anthony Albanese, em um pronunciamento televisionado.

