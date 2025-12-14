Homem desarma atirador em ataque que deixou 12 mortes na Austrália; veja vídeo

Um ato de coragem marcou o ataque a tiros ocorrido neste domingo (14/12) na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem enfrentando um dos atiradores e desarmando o suspeito. A atitude ajudou a controlar a situação e evitar um número ainda maior de vítimas.

Nos vídeos, o homem aparece vestindo uma camiseta branca e se aproxima do suspeito armado com uma arma longa. Em poucos segundos, ele consegue desarmá-lo, fazendo com que o equipamento caia no chão. Em seguida, o homem se afasta, permitindo que os agentes de segurança assumam o controle da ocorrência.

O governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, destacou a importância da ação. “Esse homem é um herói genuíno. Muitas vidas foram salvas graças à sua bravura”, afirmou em coletiva de imprensa na manhã deste domingo (14/12).

O ataque deixou ao menos 12 mortos e 29 feridos, incluindo dois policiais, segundo autoridades australianas. Um dos atiradores morreu no local, enquanto o segundo foi socorrido em estado crítico. A polícia investiga as circunstâncias e a motivação do crime. Mas de acordo com informações preliminares, as autoridades acreditam que tenha sido um ataque terrorista.

De acordo com a polícia, uma das vítimas fatais é apontada como um dos autores do ataque. Testemunhas relataram momentos de pânico após múltiplos disparos na região, que estava movimentada por conta de um evento da comunidade judaica. Informações preliminares indicam que a ação ocorreu durante uma celebração do festival de Hanukkah.

