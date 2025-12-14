José Antonio Kast é eleito presidente do Chile

O candidato de extrema direita José Antonio Kast é o novo presidente do Chile, após superar sua adversária de esquerda Jeannette Jara no segundo turno deste domingo (14), anunciou o Serviço Eleitoral (Servel).

Kast, um advogado ultraconservador de 59 anos, somava 58% dos votos, enquanto Jara tinha 42% com a apuração concluída em aproximadamente 75% das urnas.

Milhares de pessoas com bandeiras chilenas saíram às ruas do país para comemorar o triunfo de Kast. Pouco antes, sua rival reconheceu a derrota em publicação nas redes sociais.

"A democracia falou alto e claro. Acabo de me comunicar com o Presidente eleito @joseantoniokast [José Antonio Kast] para lhe desejar sucesso pelo bem do Chile", escreveu ela em seu perfil na rede social X.

José Antonio Kast é advogado de 59 anos, católico devoto e pai de nove filhos. Ele promete deportar cerca de 340 mil imigrantes irregulares, em sua maioria venezuelanos, e combater o crime.

Kast afirma repetidamente que "o país está caindo aos pedaços". Esta é sua terceira tentativa de chegar à presidência, agora como candidato do Partido Republicano, que ele fundou há cinco anos por considerar a direita tradicional muito branda.

Em suas aparições públicas, atrás de vidros à prova de balas em um dos países mais seguros da região, este ex-deputado retrata o Chile quase como um Estado falido dominado pelo tráfico de drogas, um país que se afastou do "milagre econômico" que o tornou uma das nações mais bem-sucedidas da América Latina.

"O que importa, mais do que benefícios sociais, são empregos e segurança. Que as pessoas possam sair de casa sem medo e voltar à noite sem pensar que algo lhes acontecerá nas esquinas", disse à AFP Úrsula Villalobos, dona de casa de 44 anos que votará em Kast.