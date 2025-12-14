InícioMundo
Polícia prende suspeito de ataque em universidade dos EUA

Segundo a polícia, a "pessoa de interesse", tem 30 anos e foi detido após ataque que deixou dois mortos e nove feridos na Universidade Brown

Esta captura de vídeo de uma filmagem de CFTV divulgada pelo Departamento de Polícia de Providence mostra o suspeito do tiroteio na Brown University caminhando por uma rua perto do campus em Providence em 13 de dezembro de 2025 - (crédito: Handout/Providence Police Department/AFP)
A Polícia de Providence afirmou, na manhã deste domingo (14/12), que um homem identificado como "pessoa de interesse" foi preso nas investigações sobre o ataque ocorrido na noite de sábado (13/12) na Universidade Brown, uma das prestigiadas instituições dos Estados Unidos. O termo "pessoa de interesse", comum no vocabulário policial norte-americano, designa alguém que pode ser suspeito de um crime ou ter informações cruciais para o caso.

O chefe de polícia de Providence, Oscar Perez, informou que o detido tem 30 anos. Embora a prisão represente um passo significativo, as autoridades não confirmaram se o homem é o suposto atirador ou alguém com conexão auxiliar ao crime. “Os moradores de Providence podem respirar um pouco mais aliviados nesta manhã”, declarou o prefeito Brett Smiley, em coletiva de imprensa. Ele acrescentou que não há indícios de ameaças adicionais.

A ação violenta aconteceu no prédio de engenharia Barus & Holley, onde provas estavam em andamento e as portas externas estavam destrancadas. Segundo as autoridades, um atirador solitário disparou contra estudantes antes de fugir do local. Dois estudantes morreram e nove pessoas ficaram feridas.

A polícia segue a investigação para esclarecer motivações e todos os detalhes do ataque. 

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 14/12/2025 10:44
