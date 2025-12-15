InícioMundo
Governador visita "herói" que tomou arma de atirador

Em publicação na rede social X, Chris Minns ressaltou que "não há dúvida de que mais vidas teriam sido perdidas se não fosse a coragem altruísta de Ahmed"

À imprensa local, o primo de Ahmed, Jozay Alkanj, afirmou que ele passa bem após a cirurgia realizada nesta segunda-feira (15/12), mas ainda deverá ser submetido a outros procedimentos médico - (crédito: Reprodução/Instagram/@chrisminnsmp)
Ahmed al Ahmed apareceu pela primeira vez em uma foto divulgada nesta segunda-feira (15/12), após passar por uma cirurgia. Ahmed foi filmado lutando com um dos responsáveis pelo ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney.

À imprensa local, o primo de Ahmed, Jozay Alkanj, afirmou que ele passa bem após a cirurgia realizada hoje, mas ainda deverá ser submetido a outros procedimentos médicos. Ele permanece internado sob observação.  

A imagem foi compartilhada pelo governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, que visitou Ahmed no hospital. Em publicação na rede social X, o governador classificou Ahmed como um herói.

“Ahmed é um herói da vida real. Na noite passada, sua coragem incrível, sem dúvida, salvou inúmeras vidas ao desarmar um terrorista, assumindo um enorme risco pessoal [...] Não há dúvida de que mais vidas teriam sido perdidas se não fosse a coragem altruísta de Ahmed”, escreveu Minns.

O ataque ocorreu na noite de domingo, durante um evento que reunia mais de mil pessoas para celebrar a festa judaica de Hannukah, em Sydney. Ao menos 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Os dois atiradores eram pai e filho. Um deles foi morto pela polícia no local, enquanto o outro está internado em estado crítico.

A polícia australiana classificou o episódio como um ato terrorista direcionado contra a comunidade judaica. As investigações seguem em andamento para apurar todos os detalhes do atentado.

*Com informações da AFP

