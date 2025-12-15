Governador visita "herói" que tomou arma de atirador

À imprensa local, o primo de Ahmed, Jozay Alkanj, afirmou que ele passa bem após a cirurgia realizada nesta segunda-feira (15/12), mas ainda deverá ser submetido a outros procedimentos médico - (crédito: Reprodução/Instagram/@chrisminnsmp)

Ahmed al Ahmed apareceu pela primeira vez em uma foto divulgada nesta segunda-feira (15/12), após passar por uma cirurgia. Ahmed foi filmado lutando com um dos responsáveis pelo ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney.

À imprensa local, o primo de Ahmed, Jozay Alkanj, afirmou que ele passa bem após a cirurgia realizada hoje, mas ainda deverá ser submetido a outros procedimentos médicos. Ele permanece internado sob observação.

A imagem foi compartilhada pelo governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, que visitou Ahmed no hospital. Em publicação na rede social X, o governador classificou Ahmed como um herói.

“Ahmed é um herói da vida real. Na noite passada, sua coragem incrível, sem dúvida, salvou inúmeras vidas ao desarmar um terrorista, assumindo um enorme risco pessoal [...] Não há dúvida de que mais vidas teriam sido perdidas se não fosse a coragem altruísta de Ahmed”, escreveu Minns.

O ataque ocorreu na noite de domingo, durante um evento que reunia mais de mil pessoas para celebrar a festa judaica de Hannukah, em Sydney. Ao menos 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Os dois atiradores eram pai e filho. Um deles foi morto pela polícia no local, enquanto o outro está internado em estado crítico.

A polícia australiana classificou o episódio como um ato terrorista direcionado contra a comunidade judaica. As investigações seguem em andamento para apurar todos os detalhes do atentado.

*Com informações da AFP