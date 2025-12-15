Virgem aos 35, empresária desafia rótulos e se compara a quem não bebe

A empresária de 35 anos, Lauren Harkins, gerou polêmica nas redes ao anunciar que ainda é virgem - (crédito: Reprodução/Instagram/@itslaurenciaga)

Lauren Harkins, uma norte-americana de 35 anos, tem causado movimento nas redes sociais após afirmar que nunca teve relações sexuais. A empresária e moradora do estado do Maine, nos Estados Unidos, também não chegou a ter sequer um encontro romântico e nunca conseguiu desenvolver intimidade com outra pessoa.

A empresária tem que lidar com críticas diariamente após expor publicamente a decisão de se manter virgem. Comentários pejorativos do tipo "ultrapassada" e "narcisista" dominaram as postagens de Lauren, outros chegaram até a dizer que a norte-americana “não parece uma virgem". Ela explica que isso se deve ao fato de não se encaixar no estereótipo de uma pessoa tímida.

"Nunca me senti envergonhada por ser virgem, e sempre fui aberta sobre isso, mesmo na adolescência. Acho isso muito legal. Para mim, está na mesma categoria que não beber, não fumar e não usar drogas, e é simplesmente outra maneira que escolhi para honrar o meu corpo, minha energia e os meus limites", disse Lauren, em uma entrevista ao portal Daily Star.

A norte-americana explica que, para ela, intimidade é algo significativo e que não é algo que pode ser acelerado. “Acho que existe uma força real em ser intencional sobre quem você deixa entrar na sua vida e no seu espaço", contou.

Lauren é dona da marca de roupas no estilo streetwear UNBXBL. Nas redes sociais, costuma fazer postagens praticando tiro e treinando na academia. Ela também explicou que não pretende continuar virgem para o resto da vida, mas também não pretende forçar nada antes da hora. “Prefiro esperar pelo relacionamento e pelo homem que realmente sinto que é para mim", explicou a empresária.

A virgem de 35 anos criticou também os estereótipos impostos por parte da sociedade, a uma pessoa que nunca teve relações sexuais nesta idade.

"Coletivamente, ainda nos apegamos a essas suposições ultrapassadas sobre virgindade, especialmente a virgindade adulta, como se isso automaticamente sinalizasse algo frágil, protegido ou socialmente imaturo. Não há nada que eu ame mais do que poder quebrar esses estereótipos, como alguém que ouve constantemente que não parece e age como uma virgem, contou Lauren.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

