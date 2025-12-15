Ursos brincam de "gangorra" em zoológico nos EUA; veja vídeo

Os jovens ursos andinos Coya, fêmea com quase 2 anos, e Ransisku, um macho com quase 4 anos, conquistaram a internet com vídeo de momento de diversão. As imagens, capturadas por um visitante do Zoológico do Queens, em Nova York, nos Estados Unidos, mostra a dupla brincando com um tronco pendurado em uma árvore, como se fosse uma gangorra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na cena, Coya puxa o tronco para baixo e Ransisku, pendurado na outra extremidade, é lançado para cima. Não é possível definir os dois estão tentando usar o galho como ferramenta para algo, ou se estão apenas se divertindo. Mas é fato que a interação entre esses dois adolescentes curiosos é uma fofura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mike Allen, diretor do Zoológico do Queens, destaca que a curiosidade dos ursos é uma característica dessa fase da juventude. "Embora essa interação específica com o galho seja única e divertida de observar, está muito de acordo com seu instinto natural de explorar, escalar e testar o que os cerca. Eles estão aprendendo sobre seu habitat — e um sobre o outro — todos os dias", comenta.

Os ursos andinos são a única espécie de urso nativa da América do Sul, presentes nas regiões do Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Os espécimes apresentam pelagem de um marrom escuro, com manchas brancas na região da cabeça e pescoço, o que rendeu a eles o apelido de “urso de óculos”.