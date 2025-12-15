Milei publica imagem e retrata o Brasil como favela

O presidente da Argentina, Javier Milei, publicou nas redes sociais uma imagem do continente sul-americano em que associa países governados pela direita e pela esquerda, em uma postagem que celebra o avanço de governos alinhados ao seu campo ideológico.
Na arte compartilhada no Instagram, o Brasil aparece representado de forma que remete a uma favela, o que gerou repercussão nas plataformas digitais.
A publicação foi feita neste fim de semana e faz referência ao cenário político da América do Sul, destacando países governados por lideranças de direita e liberais. A imagem circulou inicialmente em perfis alinhados ao governo argentino e foi republicada por Milei, acompanhada de uma legenda comemorando o que ele classifica como avanço da direita no continente.
Usuários nas redes sociais apontaram que a representação do Brasil na imagem utiliza elementos visuais associados à precariedade urbana, o que levou a críticas e questionamentos sobre o conteúdo da postagem. A publicação foi amplamente compartilhada e comentada, inclusive por parlamentares e perfis políticos no Brasil.
Até o momento, não houve manifestação oficial do governo brasileiro sobre o conteúdo divulgado pelo presidente argentino.