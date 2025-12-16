Ataques dos EUA no Pacífico contra três embarcações deixam oito mortos

Exército dos Estados Unidos anunciou novos ataques contra três supostas embarcações carregadas com drogas - (crédito: Reprodução/X/U.S. Southern Command)

O Exército dos Estados Unidos anunciou, na segunda-feira (15/12), novos ataques contra três supostas embarcações carregadas com drogas no Pacífico, que deixaram oito mortos.

A campanha antidrogas no Caribe e no Pacífico das Forças Armadas americanas, sob o comando do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, deixou pelo menos 95 mortos e destruiu 26 lanchas desde o início de setembro.

"A inteligência confirmou que as embarcações transitavam por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental e estavam envolvidas em atividades de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação na rede social X.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

O Exército acrescentou que "um total de oito homens narcoterroristas morreram durante as ações: três na primeira embarcação, dois na segunda e três na terceira".

A publicação nas redes do Comando Sul inclui imagens de vídeo de três embarcações separadas antes de cada uma ser atingida pelos ataques.

Os bombardeios são acompanhados por uma grande mobilização militar americana no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo e vários navios de guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste que o objetivo é combater o narcotráfico, enquanto seu homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que a campanha é um pretexto para tentar forçar uma mudança de regime em Caracas.

