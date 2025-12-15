InícioMundo
Corpo de médica é encontrado dentro de freezer em Miami

Anestesiologista de 32 anos deixa dois filhos

O corpo da médica Helen Sánchez foi encontrado no último domingo (14/12), dentro de um freezer de uma unidade da loja Dollar Tree, em Miami - (crédito: Reprodução/ redes sociais/ Wikimedia Commons)
O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um freezer em uma unidade da rede de lojas Dollar Tree, na manhã deste domingo (14/12). O caso aconteceu na cidade de Miami, estado da Flórida, nos Estados Unidos, e o cadáver foi encontrado por funcionários do estabelecimento no início da manhã.

Foi constatado que o corpo era de uma médica chamada Helen Massiell Garay Sánchez, que tinha 32 anos e deixou dois filhos. A anestesiologista com especialização em cardiopatias congênitas havia entrado na loja na noite anterior mas não comprou nada. O Departamento de Polícia de Miami-Dade acredita que Helen tenha entrado na área restrita a funcionários onde fica o freezer e não conseguiu sair.

Apesar dos acontecimentos ainda levantarem dúvidas, as autoridades descartaram a possibilidade de assassinato, após constatarem que ela aparentemente não foi forçada entrar no local.

Helen nasceu na Nicarágua, onde os filhos da médica anestesiologista também moram. A família da médica a descreveu como uma mãe amorosa que trabalhava intensamente para conseguir sustentar as crianças no país latino-americano. Os familiares montaram uma campanha de arrecadação de fundos na plataforma GoFundMe, com o objetivo de custear o do corpo de Helen para o país na América Central.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 15/12/2025 18:12
