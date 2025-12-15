Corpo de médica é encontrado dentro de freezer em Miami

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um freezer em uma unidade da rede de lojas Dollar Tree, na manhã deste domingo (14/12). O caso aconteceu na cidade de Miami, estado da Flórida, nos Estados Unidos, e o cadáver foi encontrado por funcionários do estabelecimento no início da manhã.
Foi constatado que o corpo era de uma médica chamada Helen Massiell Garay Sánchez, que tinha 32 anos e deixou dois filhos. A anestesiologista com especialização em cardiopatias congênitas havia entrado na loja na noite anterior mas não comprou nada. O Departamento de Polícia de Miami-Dade acredita que Helen tenha entrado na área restrita a funcionários onde fica o freezer e não conseguiu sair.
Apesar dos acontecimentos ainda levantarem dúvidas, as autoridades descartaram a possibilidade de assassinato, após constatarem que ela aparentemente não foi forçada entrar no local.
Helen nasceu na Nicarágua, onde os filhos da médica anestesiologista também moram. A família da médica a descreveu como uma mãe amorosa que trabalhava intensamente para conseguir sustentar as crianças no país latino-americano. Os familiares montaram uma campanha de arrecadação de fundos na plataforma GoFundMe, com o objetivo de custear o do corpo de Helen para o país na América Central.
