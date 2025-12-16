Trump proíbe a entrada de pessoas de mais cinco países nos EUA

Mais cinco países foram incluídos na lista de vetos de viagens aos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. A atualização foi divulgada nesta terça-feira (16/12) com outros quinze países adicionados à lista de restrições parciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A partir de agora, cidadãos de Burkina Faso, Mali, Níger, Sudão do Sul, Síria, Serra Leoa e Laos estão proibidos de entrar nos EUA. Pessoas com documentos de viagem emitidos pela Autoridade Palestina também serão barradas.

Leia também: Ataques dos EUA no Pacífico contra três embarcações deixam oito mortos



Restrições parciais serão impostas a Angola, Antígua e Barbuda, Benin, Costa do Marfim, Dominica, Gabão, Gâmbia, Malawi, Mauritânia, Nigéria, Senegal, Tanzânia, Tonga, Zâmbia e Zimbábue.

Os países se juntam a uma lista de doze outras nações cujos cidadãos estão proibidos de entrar em território norte-americano. Em junho, Trump anunciou o veto de viagem ao Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela também passaram a sofrer restrições mais rígidas.

Leia também: Canadá cancela tributo a vítimas do comunismo porque maioria era nazista



A Casa Branca justifica a decisão pela “corrupção generalizada, documentos civis fraudulentos ou pouco confiáveis e registros criminais” dos países. A administração Trump também cita altas taxas de permanência irregular, falta de cooperação na chegada de deportados, além de “instabilidade e falta de controle governamental”.

“O presidente Trump está cumprindo sua promessa de restabelecer as restrições de viagem a países perigosos e de proteger nossas fronteiras”, diz o informe da Casa Branca.