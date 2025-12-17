Trump acompanha retorno de corpos de soldados mortos na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou nesta quarta-feira (17) da cerimônia em que foram recebidos os corpos de três americanos mortos, dois soldados e um civil, no último sábado na Síria.
Trump, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, Dan Caine, saudaram o grupo de soldados que transferiu os três caixões de um avião militar para uma caminhonete. A cerimônia aconteceu na base aérea de Dover, em Delaware.
O Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos responsabilizou um atirador do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) pelo ataque, que aconteceu na região de Palmira. Outros três membros do serviço americano foram feridos.
Os mortos foram os sargentos da Guarda Nacional de Iowa William Howard e Edgar Torres Tovar, e Ayad Mansoor Sakat, um civil do estado de Michigan, que trabalhava como intérprete.
Os americanos faziam parte da campanha militar internacional liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, que capturou áreas dos territórios sírio e iraquiano em 2014.
Os jihadistas foram derrotados por forças locais apoiadas por ataques aéreos internacionais, entre outros, mas o Estado Islâmico ainda mantém presença na Síria, principalmente no vasto deserto do país.
As forças americanas estão posicionadas atualmente no nordeste da Síria, controlado pelos curdos, e em Al Tanf, na fronteira com a Jordânia.
