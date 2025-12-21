Brasileira abusada por Epstein compara censura em arquivos a "tapa na cara"

Em outra imagem, Clinton (C) com Michael Jackson (E) e Diana Ross - (crédito: Departamento de Justiça dos EUA/AFP)

O senador democrata Daniel Patrick Moynihan (1927-2023) cravou uma declaração icônica: "O sigilo é para perdedores; chegou a hora de desmantelar o sigilo govermamental, (...) e de começar a construir as bases para a era da transparência". Vítimas do financista Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia e de tráfico sexual, reagiram com indignação e exigiram transparência, após o Departamento de Justiça dos EUA divulgar 13 mil arquivos do caso, muitos com trechos censurados.

Tarjas cobrem nomes e os rostos de pessoas nas fotografias. Em sete páginas, aparecem os nomes de 254 massagistas, todos censurados, acompanhados da explicação: "Censurado para proteger informações sobre potenciais vítimas." Congressistas democratas denunciaram violação da Lei de Transparência. Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, chegou a classificar o caso como "o maior caso de acobertamento da história".

A agência Associated Press informou que 16 documentos do caso Epstein "sumiram" do site do Departamento de Justiça, incluindo uma foto do presidente Donald Trump. Mitchell Epner, ex-procurador federal para o distrito de Nova Jersey, disse ao Correio que "Trump tem algo terrível que tenta esconder, ou tenta fazer uma imitação incrível de alguém que tem algo terrível a esconder".

A brasileira Marina Lacerda, 37 anos, abusada por Epstein dos 14 aos 17, comparou a divulgação dos arquivos a um tapa no rosto."Nós, sobreviventes, temos lutado para que esses documentos fossem divulgados. Ficamos cheias de entusiasmo eesperança de que esses arquivos seriam publicados da forma mais transparente possível. Isso tornou-se uma piada", afirmou ao Correio, por meio do WhatsApp. "Foi quase como um tapa no nosso rosto. O Departamento de Justiça não só foi desrespeitoso; considero desumana a maneira com que nos trataram."

Desabafo

"As censuras provam, ainda mais, a necessidade dos últimos cinco meses de luta por transparência, pois a falta dela persiste", lamentou ao Correio Jess Michaels, 56, estuprada por Epstein em 1991, aos 22. "Mesmo com uma lei do Congresso, não conseguimos justiça e responsabilização." Jess teve que conviver com transtorno do estresse pós-traumático por três décadas, uma sequela dos abusos.

Em sentido horário: Ghislaine Maxwell; Epstein e Richard Branson; Clinton com garota; e o ex-presidente ao lado de Mick Jagger e de Epstein (foto: Mandel Ngan/AFP)

De acordo com a emissora CBS, 550 páginas de documentos liberados na sexta-feira foram completamente censuradas. Nas fotos encontradas no espólio de Epstein, aparecem os cantores Michael Jackson, Mick Jagger (ao lado do financista) e Diana Ross; além do magnata Richard Branson, fundador do Grupo Virgin.

Por meio do assessor de imprensa, oex-presidente democrata Bill Clinton acusou a Casa Branca de tentar transformá-lo em bode expiatório. "Trata-se de se protegerem do que está por vir, ou do que tentarão esconder para sempre. (...) Isso não tem nada a ver com Bill Clinton. Nunca teve, nunca terá."

Bill Clinton em jacuzzi, em local não identificado, acompanhado de mulher (foto: Departamento de Justiça dos EUA/AFP)

Clinton aparece em fotos em uma jacuzzi, acompanhado de uma mulher que teve o rosto borrado; ao lado de uma garota, também não identificada; e à mesa, à direita de Jagger.Outra imagem mostra Clinton nadando com uma mulher que parece ser Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein e responsável por recrutar garotas.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

MARINA LACERDA, brasileira, 37 anos, abusada por Epstein dos 14 aos 17

Como você vê o fato de vários dos documentos divulgados apresentarem partes censuradas?



Minha opinião é a de que esses arquivos divulgados são ridículos. O Departamento de Justiça deveria se envergonhar por tornar públicos esses documentos repletos de reduções. É algo ridículo. Nem tenho o que comentar.

Marina Lacerda, brasileira abusada por Jeffrey Epstein dos 14 aos 17 anos (foto: Arquivo pessoal)

Na sua opinião, por que esses documentos foram censurados?

Acho que estavam tentando escondê-los e os censurando, pois buscavam proteger pessoas poderosas. É óbvio, e todos nós sabemos disso, que o presidente Donald Trump está tentando se proteger também. Ao olhar para os e-mails e os vídeos que circulam na internet, podemos dizer que Trump está, de alguma forma, envolvido nisso. Uma certa política americana disse que tem provas de que Trump esteve muito envolvido com Epstein.

Na condição de vítima, que sentimentos experimenta sobre esses arquivos?

Eu me sinto como se eu e outras sobreviventes estivéssemos no ponto em que começamos. O presidente Donald Trump e o Departamento de Justiça continuam a proteger os homens poderosos da elite que agiam contra nós. Precisamos colocar um ponto final nisso. Precisamos que os arquivos sejam divulgados preservando os nomes das vítimas e publicando as identidades dos homens poderosos e da elite, que deveriam ser trazidos à Justiça para pagarem pelas coisas erradas que nos fizeram. (RC)







