Veja vídeo de preso que estuprou e espancou mulher debaixo de pilotis da Asa Norte

Rafael foi transferido para a a Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O homem preso por estuprar e tentar matar uma mulher debaixo do pilotis de um prédio da 411 Norte foi transferido da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para a Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) na noite deste sábado (20/12). Veja o vídeo:

Rafael Lima, 19 anos, foi preso em uma invasão próximo à Universidade de Brasília (UnB) por policiais civis. O crime grave ocorreu por volta da 1h10 e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o autor e a vítima, de 47 anos, caminhando juntos, momento em que ele a agarra. A mulher tenta resistir, não consegue e é derrubada ao chão. O Correio apurou que alguns vizinhos do residencial fecharam as janelas e não acionaram a Polícia Militar.

A PM confirmou que não houve acionamento. Após 15 minutos de violência, a vítima, mesmo ferida, conseguiu caminhar até a área comercial da quadra, onde populares acionaram os bombeiros. “A PCDF foi comunicada, via Cepol, próximo das 5h. Estamos trabalhando para montar esse quebra-cabeça”, afirmou o delegado Marco Farah, da 2ª DP.

O acionamento à PCDF partiu de uma mulher que teve acesso às imagens das câmeras e repassou à polícia. A equipe conseguiu localizar Rafael em uma invasão, próximo à Universidade de Brasília (UnB). No momento da prisão, o autor ainda estava com uma camisinha. O caso é investigado como estupro e tentativa de feminicídio. Até a última atualização desta reportagem, a vítima seguia em estado grave.