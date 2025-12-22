EUA triplicam bônus para quem se "autodeportar" no fim do ano

A deportação voluntária foi implementada pelo presidente Donald Trump em março e faz parte da política anti-imigração do republicano - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Os Estados Unidos anunciaram o valor de US$ 3 mil (R$ 16.614,90 pela cotação atual) para imigrantes ilegais que se apresente para deportação voluntária. O aumento do valor, antes de US$ 1 mil, foi divulgado pela secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, que classificou a medida como uma “generosidade” do governo estadunidense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Novo enviado de Trump afirma que vai trabalhar para que Groenlândia passe a fazer parte dos EUA

Nas redes sociais, Noem usou um tom ameaçador para falar aos imigrantes. “Os imigrantes ilegais devem aproveitar esta oportunidade e se autodeportar, porque, caso contrário, nós os encontraremos, os prenderemos e eles não retornarão”, escreveu.

A campanha pela autodeportação também apareceu em campanhas nos perfis das embaixadas do país pelo mundo. Nas redes sociais, a Embaixada dos EUA no Brasil publicou vídeo que incentiva a ação. “Ao fazer sua lista de Natal, certifique-se de planejar sua saída do país”, diz a legenda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A medida vale para imigrantes que se voluntariem até o fim do ano pelo aplicativo CBP Home, app do governo onde estrangeiros podem notificar a intenção de deixar o país. A iniciativa foi implementada pelo presidente Donald Trump em março e faz parte da política anti-imigração do republicano.

A sigla CBP se refere à Alfândega e Proteção de Fronteiras (Customs and Border Protection, em inglês). O novo app substitui o CBP One, criado na gestão de Joe Biden, mas com uma proposta diferente. O aplicativo do antecessor de Trump tinha como principal finalidade permitir que imigrantes que buscavam entrar nos EUA por meio de portos de entrada terrestre (POEs) e que não tivessem os documentos necessários pudessem enviar as informações pela plataforma, o que evitava que eles tivessem que aguardar presencialmente nos portos.