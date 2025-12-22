Multidão de homens encurrala atriz em cena aterrorizante

A multidão presente no evento realizado em um shopping da cidade indiana de Kukatpally - (crédito: Reprodução / X / @Nabila Jamal)

Uma atriz indiana precisou deixou um shopping às pressas após ser perseguida por uma multidão de homens. Nesse sábado (20/12), Nidhhi Agerwal estava em um shopping na cidade de Kukatpally, na Índia, quando passou pelo episódio de terror.

De acordo com informações do jornal India Today, a atriz estava no local para promover o lançamento do filme The Raja Saab, o qual integrará o elenco. A situação ocorreu quando ela estava deixando o estabelecimento. Nesse momento, a atriz acabou encurralada por uma multidão de fãs, que pediam por fotos e autógrafos.







Suo motu case booked against Lulu Mall management after actor Nidhhi Agerwal was mobbed by unruly crowds during #TheRajaSaab song launch in #Hyderabad

Em meio à bagunça, de acordo com o jornal, muitos dos homens presentes no local se aproveitaram da situação para abusar fisicamente da atriz. É possível ver que muitos usam as mãos para tocá-la indevidamente. Visivelmente abatida, Agewal tentou se espremer nos guarda-costas, e, em seguida, entra em um carro. Mesmo já dentro do veículo, aparentava estresse.

O jornal indiano também destacou que a polícia local confirmou a falta de permissão oficial por parte dos organizadores do evento para realizá-lo com tamanho público. As autoridades também relataram que nenhum procedimento formal de segurança foi feito.

Uma fonte citada pertencente ao entorno da atriz revelou que ela ficou "profundamente traumatizada" com a situação. Nos dias que se seguiram, sofreu, além disso, de "forte ansiedade e dificuldade para dormir".

Nidhhi Agerwal, de 32 anos, é uma atriz famosa no país. Ela ganhou notoriedade ao participar do concurso Miss Diva Universe 2014. Nas telonas, estreou no filme Munna Michael, lançado em 2017. Desde então, criou uma grande base de fãs. No Instagram, por exemplo, acumula mais de 30 milhões de seguidores.