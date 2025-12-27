Ataque a Kiev fere 11 pessoas antes de reunião entre Ucrânia e EUA

Nesta fotografia divulgada pelo Serviço de Emergência da Ucrânia em 27 de dezembro de 2025, um bombeiro ucraniano apaga um incêndio em um prédio residencial danificado por um ataque de drone e míssil russo em Kiev, em meio à invasão russa da Ucrânia - (crédito: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

A Rússia atacou Kiev, a capital da Ucrânia, com mísseis e drones na madrugada deste sábado (27/12), ferindo pelo menos 11 pessoas. O ataque acontece um dia antes de uma reunião entre a Ucrânia e os Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Explosões ecoaram pela capital durante horas, enquanto mísseis balísticos e drones atingiam a cidade. O ataque começou na madrugada de sábado e continuava ao amanhecer. A empresa estatal de energia Ukrenergo implementou cortes de energia de emergência como resultado dos ataques.

O ataque ocorreu enquanto o presidente ucraniano Volodmir Zelenski se prepara para se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, no domingo, para novas negociações em um esforço para encerrar a guerra que já dura quase quatro anos. Zelenski disse que eles planejam discutir questões como garantias de segurança e questões territoriais nas regiões de Donetsk e Zaporizhzhia.

Duas crianças estavam entre os feridos no ataque, que afetou sete locais na cidade de Kiev, disse o chefe da Administração Militar da Cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, em um comunicado no Telegram.

Um incêndio teve início em um edifício residencial de 18 andares no distrito de Dnipro, na cidade, e as equipes de emergência acorreram ao local para conter as chamas.

Um prédio residencial de 24 andares no distrito de Darnytsia também foi atingido, disse Tkachenko, e mais incêndios eclodiram nos distritos de Obolonskyi e Holosiivsky.

Na região ao redor de Kiev, os ataques atingiram prédios industriais e residenciais, de acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia. Na área de Vyshhorod, equipes de emergência resgataram uma pessoa encontrada sob os escombros de uma casa destruída.

