Trump fala de "muito progresso" após reunião com Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante entrevista coletiva neste domingo (28/12) que “muito progresso” foi alcançado nas conversas sobre o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Trump se reuniu com Volodimir Zelensky, o líder ucraniano, na Flórida, nos EUA.

“Estamos chegando muito perto, talvez muitíssimo”, de pôr fim ao conflito, declarou Trump em coletiva de imprensa ao lado de Zelensky, que por sua vez disse que ele e líderes europeus se reunirão com o presidente norte-americano em Washington em janeiro.

Kiev e Moscou estão “mais perto” de um acordo sobre o status do disputado território de Donbass, embora a situação continue complexa, disse o republicano.

Conversa antes de reunião

Antes de se reunir privadamente com Zelensky, o presidente americano, Donald Trump, assegurou que os líderes da Ucrânia e da Rússia estão comprometidos com a paz. Trump descreveu que os esforços dos EUA para o fim da guerra no leste europeu estão nas "etapas finais". Assim como quando Zelensky se reuniu pela última vez com Trump, em outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone um pouco antes com o presidente americano. Imediatamente, Trump expressou novas esperanças de trabalhar com Moscou. Quando perguntado se Putin estava comprometido com a paz apesar dos ataques, Trump disse que ele fala "muito a sério" a respeito. *Com informações da Agência France-Press

