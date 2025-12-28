InícioMundo
Corrida de bebês vira fenômeno de audiência e viraliza; veja

Disputa realizada nos intervalos de jogos da NBA e da WNBA coloca bebês engatinhando pela quadra de basquete; a atração virou tradição desde 2024 e já conta com vencedores oficiais

Corrida de bebês da NBA vira espetáculo à parte e rouba a cena do jogo - (crédito: Reprodução / Pelicans)
Corrida de bebês da NBA vira espetáculo à parte e rouba a cena do jogo - (crédito: Reprodução / Pelicans)

A chamada “corrida de bebês” da NBA virou um momento esperado do universo do esporte norte-americano. Organizada como atração de intervalo em alguns jogos, a disputa coloca bebês engatinhando pela quadra enquanto o público reage com a mesma empolgação reservada a uma cesta decisiva. Entre tropeços fofos e finais imprevisíveis, o quadro viraliza nas redes sociais e aproxima ainda mais as ligas de um público que vai muito além dos fãs tradicionais de basquete.

Embora o jogo entre New Orleans Pelicans e o Phoenix Suns tenha destacado o time do Arizona neste sábado (27/12), a corrida de bebês exibida durante o intervalo chamou tanta atenção quanto a vitória da equipe. Confira:

O vencedor desta edição foi o pequeno Poboy Powerhouse, que alcançou a linha de chegada inesperadamente ao ultrapassar os outros bebês. Medindo 81 centímetros, segundo o site oficial do Pelicans, Poboy apresenta uma velocidade de duas engatinhadas por segundo e uma média de distração regular. 

Como funciona a corrida de bebês

Para integrar a competição, os bebês precisam ter entre 8 e 13 meses e ainda não podem saber andar. Cada criança entra na quadra acompanhada por dois adultos — geralmente os próprios pais —, que podem retirá-la da prova a qualquer momento, seja se o bebê começar a chorar, seja se não demonstrar vontade de continuar.

As corridas de bebês passaram a fazer parte da programação dos intervalos de jogos da NBA e da WNBA a partir de 2024, consolidando-se como uma atração fixa. Em geral, o pai coloca o bebê na linha de largada, enquanto a mãe o chama da linha de chegada, estimulando-o a engatinhar até o final do percurso.

Para realizar a inscrição, é necessário que os pais tenham ingressos para a partida. Ainda assim, as famílias selecionadas para a corrida costumam receber até dois convites de cortesia para acompanhar o evento.

Por Bianca Lucca e Gabriel Botelho
postado em 28/12/2025 15:25
