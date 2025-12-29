Homem que desarmou atirador em Sydney diz que não se sente herói e agiu por instinto

Ahmed al Ahmed , homem aclamado como herói por ter enfrentado um dos atiradores responsáveis ??pelo ataque antissemita na praia de Bondi, na Austrália, no início de dezembro, se manifesta após o massacre, em uma entrevista à CBS News - (crédito: Reprodução/CBS News)

Ahmed al Ahmed, o homem que conseguiu desarmar um dos envolvidos em um ataque ocorrido no dia 13 de dezembro, em Sydney, na Austrália, afirmou que sua única motivação foi proteger pessoas inocentes. Em entrevista ao programa "CBS Mornings", da CBS News, nesta segunda-feira (29/12), ele relatou que agiu por impulso ao perceber o perigo iminente e negou qualquer intenção heroica.

O ataque aconteceu na famosa praia de Bondi, enquanto uma multidão se reunia para o feriado judaico de Hanukkah. Quinze pessoas morreram. A história repercutiu na imprensa internacional e o homem foi aclamado como “herói” por autoridades australianas.

Segundo Ahmed, dono de uma frutaria e pai de dois filhos, o ataque provocou momentos de pânico, levando pessoas a buscarem abrigo enquanto o agressor avançava. Diante da cena, ele conta que decidiu intervir e conseguiu conter e desarmar um dos atiradores antes da chegada das forças de segurança. “Eu só pensei nas pessoas ao meu redor. Não podia ficar parado”, disse.

Ainda de acordo com Ahmed al Ahmed, a ação não foi planejada. Ele afirmou que não tinha treinamento específico e que reagiu movido pelo medo coletivo e pela necessidade de evitar que mais pessoas fossem feridas. “Não me considero um herói. Fiz o que qualquer um faria ao ver inocentes ameaçados”, declarou.

As autoridades australianas seguem investigando as circunstâncias do ataque e a motivação dos envolvidos. O episódio reacendeu o debate sobre segurança em espaços públicos e sobre o papel de civis em situações extremas.