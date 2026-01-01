InícioMundo
Incêndio destrói igreja em Amsterdã durante celebrações de Ano Novo

A torre de 50 metros de altura desabou e o teto sofreu graves danos, mas as autoridades esperam que a estrutura permaneça intacta

Uma fotografia tirada em 1 de janeiro de 2026 mostra os danos na torre da igreja Vondelkerk em Amsterdã, após um incêndio. - (crédito: Koen van Weel / Agência France-Presse)

Um incêndio destruiu, nesta quinta-feira (1º/01), uma igreja do século XIX em Amsterdã durante as celebrações conturbadas de Ano Novo nos Países Baixos, com duas mortes por fogos de artifício e vários atos violentos contra a polícia.

As chamas eclodiram durante a madrugada na igreja Vondelkerk, de 1872. A torre de 50 metros de altura desabou e o teto sofreu graves danos, mas as autoridades esperam que a estrutura permaneça intacta. 

Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida. Por outro lado, a presidente do sindicato da polícia holandesa, Nine Kooiman, denunciou uma onda de "violência sem precedentes" contra a polícia e os serviços de emergência durante a celebração de Ano Novo. 

Um incêndio devastou a torre da igreja Vondelkerk em Amsterdã na véspera de Ano Novo, em 1º de janeiro de 2026. (foto: Remko de Wall / AFP)

Kooiman disse ter sido atingida três vezes por fogos de artifício em Amsterdã e, na cidade de Breda, várias pessoas lançaram coquetéis molotov contra os agentes. 

Além disso, duas pessoas, uma com menos de 17 anos e um homem de 38, morreram em acidentes com fogos de artifício, e outras três ficaram gravemente feridas.

Também foram registradas duas mortes no oeste da Alemanha, em Bielefeld, pelo uso de artefatos pirotécnicos artesanais durante as comemorações de Ano Novo.

Os dois jovens de 18 anos "ativaram de maneira descontrolada artefatos pirotécnicos que eles mesmos fabricaram" e "sofreram ferimentos mortais no rosto", segundo a polícia local.

AF
AF

Agência France-Presse

Agência France-Presse
01/01/2026 12:22
