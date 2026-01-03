Venezuela promete mobilização total para 'resistir' a ataque dos EUA

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou em uma declaração que o país vai mobilizar todos os meios para resistir ao ataque dos EUA que, segundo Donald Trump, culminaram na captura do presidente Nicolás Maduro, neste sábado (3/1).

No pronunciamento, ele afirmou que o governo instaurou um 'decreto de comoção externa' e disse que "esta invasão representa o maior ultraje que o país já sofreu, respondendo à insaciável cobiça por nossos recursos estratégicos. Muito longe de uma suposta luta contra o narcoterrorismo, esta ação deplorável busca forçar definitivamente uma mudança de regime e nos submeter aos desígnios espúrios do imperialismo norte-americano, pisoteando o direito inalienável à autodeterminação pelo qual nossos libertadores lutaram e que hoje somos chamados a defender com a mesma dignidade".

"Por isso, nesta hora infausta, invoco a coragem que herdamos dos libertadores, que nos ensinaram que a dignidade não se negocia e que a pátria é um valor supremo. Atacaram-nos. Mas não nos dobrarão. Unidos, soldados e povo, formaremos um muro de resistência indestrutível", completou.

Padrino López convocou também a "prontidão operacional completa através do destacamento massivo de todos os meios terrestres, aéreos, navais, fluviais e de mísseis".

BOMBARDEIOS

Explosões e sobrevoos de aeronaves foram registrados em Caracas, capital da Venezuela. O presidente americano, Donald Trump, assumiu a autoria da operação 'de larga escala' e afirmou que Nicolás Maduro foi capturado.



