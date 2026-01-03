InícioMundo
VENEZUELA

Venezuela promete mobilização total para 'resistir' a ataque dos EUA

Ministro da Defesa da Venezuela classificou os ataques como fruto de uma 'insaciável cobiça por nossos recursos estratégicos'

Ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López - (crédito: Reprodução)
Ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López - (crédito: Reprodução)

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou em uma declaração que o país vai mobilizar todos os meios para resistir ao ataque dos EUA que, segundo Donald Trump, culminaram na captura do presidente Nicolás Maduro, neste sábado (3/1). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular 

No pronunciamento, ele afirmou que o governo instaurou um 'decreto de comoção externa' e disse que "esta invasão representa o maior ultraje que o país já sofreu, respondendo à insaciável cobiça por nossos recursos estratégicos. Muito longe de uma suposta luta contra o narcoterrorismo, esta ação deplorável busca forçar definitivamente uma mudança de regime e nos submeter aos desígnios espúrios do imperialismo norte-americano, pisoteando o direito inalienável à autodeterminação pelo qual nossos libertadores lutaram e que hoje somos chamados a defender com a mesma dignidade".

"Por isso, nesta hora infausta, invoco a coragem que herdamos dos libertadores, que nos ensinaram que a dignidade não se negocia e que a pátria é um valor supremo. Atacaram-nos. Mas não nos dobrarão. Unidos, soldados e povo, formaremos um muro de resistência indestrutível", completou. 

Padrino López convocou também a "prontidão operacional completa através do destacamento massivo de todos os meios terrestres, aéreos, navais, fluviais e de mísseis". 

BOMBARDEIOS

Explosões e sobrevoos de aeronaves foram registrados em Caracas, capital da Venezuela. O presidente americano, Donald Trump, assumiu a autoria da operação 'de larga escala' e afirmou que Nicolás Maduro foi capturado. 

 "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou em uma publicação em rede social. 

Em entrevista, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, disse que as autoridades desconhecem o paradeiro de Maduro e pedem uma prova de vida. 

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento dos ataques:

 

Saiba Mais

 


  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/01/2026 08:09 / atualizado em 03/01/2026 08:25
SIGA
x