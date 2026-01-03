InícioMundo
Trump diz que viu a captura de Maduro 'ao vivo' e que foi 'como um programa de TV'

O presidente disse que o líder venezuelano e a mulher saíram de helicóptero para o navio militar USS Iwo Jima

US President Donald Trump, alongside (L/R), CIA Director John Ratcliffe, Secretary of State Marco Rubio and Secretary of Defense Pete Hegseth, speaks to the press following US military actions in Venezuela, at his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on January 3, 2026. President Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Jim WATSON / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3/12) que assistiu "ao vivo" a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, uma operação militar que foi "como um programa de televisão". 

"Eu a vi literalmente como se tivesse assistindo a um programa de televisão. Vimos em uma sala e acompanhamos todos os aspectos", disse Trump em entrevista à emissora Fox. 

A operação foi "muito bem organizada" e nenhum americano perdeu a vida, acrescentou o mandatário republicano.

 

Por AFP
postado em 03/01/2026 14:21
