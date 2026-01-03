Trump diz que EUA vão estar "fortemente envolvidos" no petróleo da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que o país vai estar "fortemente envolvido" na indústria petrolífera da Venezuela. A declaração, dada à Fox News, ocorre após a confirmação de uma operação militar norte-americana à Caracas, capital da Venezuela, realizada neste sábado (3/1), e que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Segundo Trump, os EUA "tem as maiores e melhores companhias de petróleo do mundo" e vão "estar muito envolvidos" na indústria venezuelana, reconhecida por ter a maior reserva de petróleo do mundo. Trump, porém, não deu detalhes de como esse envolvimento ocorrerá.

O que diz a Venezuela

Em comunicado, o governo venezuelano afirmou que o "objetivo do ataque trata-se nada mais do que de se apoderar dos recursos estratégicos da Venezuela, particularmente seu petróleo e minerais".

O governo também afirma que a ação é uma "tentativa de quebrar à força a independência política da Venezuela".