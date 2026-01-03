InícioMundo
Trump diz que EUA vão estar "fortemente envolvidos" no petróleo da Venezuela

Fala ocorre após bombardeio dos EUA em Caracas, onde Nicolás Maduro foi capturado

US President Donald Trump, alongside (L/R) Secretary of State Marco Rubio, Secretary of Defense Pete Hegseth, and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine, speaks to the press following US military actions in Venezuela, at his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on January 3, 2026. President Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Jim WATSON / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que o país vai estar "fortemente envolvido" na indústria petrolífera da Venezuela. A declaração, dada à Fox News, ocorre após a confirmação de uma operação militar norte-americana à Caracas, capital da Venezuela, realizada neste sábado (3/1), e que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Segundo Trump, os EUA "tem as maiores e melhores companhias de petróleo do mundo" e vão "estar muito envolvidos" na indústria venezuelana, reconhecida por ter a maior reserva de petróleo do mundo. Trump, porém, não deu detalhes de como esse envolvimento ocorrerá.

O que diz a Venezuela

Em comunicado, o governo venezuelano afirmou que o "objetivo do ataque trata-se nada mais do que de se apoderar dos recursos estratégicos da Venezuela, particularmente seu petróleo e minerais".

O governo também afirma que a ação é uma "tentativa de quebrar à força a independência política da Venezuela".

Estefania Lima*

Estagiária

Brasiliense, 19 anos. Gosto muito de ir ao cinema, sozinha ou acompanhada. Sou amadora no skate, mas me considero profissional em Sudoku. Comecei no jornalismo em 2022, no Centro Universitário Iesb.

Por Estefania Lima*
postado em 03/01/2026 14:13 / atualizado em 03/01/2026 14:26
